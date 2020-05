Vědce zklamala zjištění o výskytu nového koronaviru. Doufali, že to bude jinak

Vědci z Velké Británie provedli analýzu viru u více než 7 600 pacientů z celého světa, která ukazuje, že virus se opravdu šíří od konce minulého roku. Genetická analýza viru se snažila nalézt mutace, které by pravděpodobněji zhoršili průběh nemoci, ale bylo zjištěno, že se pouze rychle šíří. „Virus se mění, ale to neznamená, že se zhoršuje,“ uvedl pro CNN vědec Francois Balloux z University College London Genetics Institute.

Data, která byla získána z globální databáze využívané vědci ke sdílení dat, vylučují předpoklad, že virus SARS-CoV-2 mohl být v oběhu dávno předtím, než se jej podařilo poprvé detekovat na konci roku 2019. Vyvrací to tedy předpoklad, že již mohla být zčásti vytvořena kolektivní imunita. „Všichni jsme v to doufali,“ řekl Balloux. Podle odhadů je vystaveno nákaze pouze 10 % světové populace.

Studie také uvádí, že nalezení pacienta nula není možné, protože virus se mohl šířit do Evropy a USA týdny předtím, než byly detekovány první případy. Podle Ballouxe je přirozené, že vir mutuje a nic nenasvědčuje tomu, že by virus SARS-CoV-2 mutoval rychleji nebo pomaleji, než se očekávalo. Zatím ale není možné s jistotou potvrdit, že virus je více či méně smrtelný nebo nakažlivý.

Lane Warmbrodová z Univerzity Johnse Hopkinse uvedla, že tyto závěry jen dokazují, že virus se rychle šíří, ale už neuvádí, co se děje biologicky. Podle Warmbrodové je zapotřebí více testů na zvířatech, aby se prokázalo, jak by změny v genetice viru mohly způsobit, že by byl více nebo méně infekční či patogenní.

Tyto studie jsou zejména důležité pro firmy, které se zabývají výzkumem nové vakcíny proti covid-19, které se musí zaměřit na části viru, které časem příliš nemutují.