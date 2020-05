Vědci zveřejnili vizualizaci, jak by se koronavirus choval v letadle

Vizualizace ukazuje šíření kapének koronaviru na palubě poté, co jeden z cestujících zakašle. Kapénky by se podle rychle rozšířily a mnoho pasažérů by se pravděpodobně nakazilo.

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) uvedl, že oproti běžnému stavu se cestování letadlem snížilo o 95 procent. Mnohé státy nyní začaly opatření postupně uvolňovat. Otázkou však zůstává, zda budou lidé v blízké budoucnosti opět chtít létat.

Šíření onemocnění mezi pasažéry v uzavřené kabině vždy představovalo riziko kvůli stísněným podmínkám, nedostatku čerstvého vzduchu a povrchům, na které sahá mnoho lidí. Společnost Boeing informovala, že experimentuje se samočisticími toaletami, které budou schopny zlikvidovat 99,9 procent patogenů.

