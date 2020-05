Z potkanů se na lidi přenáší nebezpečná nemoc. Nikdo neví jak ani kolik je nakažených

Byla to podle CNN natolik neobvyklá situace, že Siddharth Sridhar, mikrobiolog a jeden z vědců HKU, který objev uskutečnil se domníval, že se jedná o jednorázový incident, ale v současné době je v Hongkongu 11 lidí s potkaní hepatitidou E a stále vědci netuší, jak se z potkana dostala na člověka.

Hepatitida E se nejčastěji vyskytuje v rozvojových zemích s nedostatečným zásobováním vodou a špatně fungující kanalizací. Velké epidemie této nemoci byly hlášeny v Asii, na Středním východě, v Africe a ve Střední Americe.

Ve vyspělých zemích dochází k nákaze většinou po požití syrového nebo nedostatečně tepelně upraveného vepřového nebo jeleního masa. Zatím neexistuje žádná antivirová léčba a má za následek degenerativní změny v játrech. Podle WHO je lidský kmen hepatitidy E obvykle přenášen fekální kontaminací pitné vody.

Ale přenos z potkana na člověka je zatím záhadou. Dva roky po prvním případu nákazy potkaní hepatitidy E se vědci domnívají, že pacienti pili kontaminovanou vodu nebo se dostali do styku s kontaminovanými předměty, ale zatím nejsou žádná oficiální stanoviska.

Nedávno hospitalizovaný muž, u kterého byla potkaní hepatitida E prokázána neměl doma žádné potkaní výkaly a nikdo z jeho domácnosti nevykazoval žádné příznaky. „Na základě dostupných epidemiologických informací nelze zjistit zdroj a způsob infekce,“ uvedl Sridhar v prohlášení 30. dubna. Muž je stále hospitalizovaný a diagnostické testy stále probíhají.

Z důvodu, že zatím vědci netuší, jak se hepatitida E přenáší z potkana na člověka je velmi obtížné analyzovat všechna data, která vědci zatím nashromáždili. Lidé, kteří žijí v oblasti zamořené potkany, by pravděpodobně měli být vystaveni vyššímu riziku, ale přesto někteří pacienti pochází z oblastí s téměř nulovým výskytem potkanů.

„Zatím víme, že potkani v Hongkongu přenášejí virus, ale jak přesně skočí na lidi, to nevíme“, řekl Sridhar a dodal, že zahájili kampaň na zvýšení povědomí veřejnosti. Hepatitida typu E totiž může mít akutní průběh a léky proti ní neexistují.

V současné době, kdy ani vědci nevědí, jak přesně se hepatitida E dostane z potkana na člověka, je zapotřebí přijetí ochranných opatření jako je mytí rukou před jídlem nebo skladování jídla v lednici, aby se minimalizovala možnost vytváření hnízd hlodavci.

Kromě 11 případů v Hongkongu byl na celém světě potvrzen jeden případ potkaní hepatitidy E a to v Kanadě. Muž, který přicestoval z Afriky měl kopřivku, nevolnost a žloutenku, byl hospitalizován v únoru 2019. Po sérii testů byl pozitivní na potkaní hepatitidu E.

Vědci uvedli ve zprávě, že použili široké testování, které detekuje mnoho zdrojů hepatitidy E. V případě, že by nepoužili široké testování na zdroje hepatitidy E mohla být „diagnóza vynechána“, uvedla zpráva.

V loňském roce Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) vydalo pokyny pro shromažďování údajů a hlášení hepatitidy E, ale pokyny se zaměřili jen na lidskou variantu. Podle Sridhara je to problém, protože to zkoumání potkaní hepatitidy E vede do slepé uličky.

„To by se nemělo dít, potřebujeme ostražitost, abychom tuto neobvyklou infekci zvládli,“ řekl Sridhar a dodal, že 11 potvrzených případů je pravděpodobně jen špičkou ledovce a skutečně infikovaných lidí je na celém světě mnohem víc.