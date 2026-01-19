16 tisíc mrtvých, 300 tisíc zraněných, tisíce lidí přišly o zrak. Írán podle lékařů skutečná čísla obětí demonstrací tají

Íránský režim se ocitl pod palbou mezinárodní kritiky kvůli brutálnímu potlačování celonárodních protestů, které si podle nových zpráv lékařů vyžádalo životy nejméně 16 500 lidí. Zpráva, o které informoval britský list The Sunday Times, popisuje situaci v zemi jako „naprostý masakr“. Údaje shromážděné sítí lékařů přímo v terénu naznačují, že kromě tisíců mrtvých bylo více než 330 000 dalších osob zraněno.
Lékaři, kteří v oblasti působí, hovoří o nebývalé úrovni brutality, kterou režim k potlačení nepokojů zvolil. Svědectví popisují střelbu ostrou municí do davů, systematické oslepování demonstrantů brokovnicemi a hromadné popravy. Mnoho obětí tvoří mladí lidé do 30 let, což podtrhuje tragický dopad na budoucí generaci Íránců.
Podle zprávy se bezpečnostní síly zaměřují především na zranění hlavy, krku a hrudníku, což svědčí o záměru zabíjet, nikoliv pouze rozhánět davy. Jen v hlavním městě Teheránu lékaři nahlásili přes 800 případů vyjmutí oka během jediné noci. Odhaduje se, že po celé zemi mohlo být takto oslepeno až 8 000 lidí.
Situaci v zemi výrazně zhoršuje téměř úplné odpojení od internetu, které trvá již od 8. ledna. Této „digitální temnoty“ režim využívá k tomu, aby zakryl rozsah násilí před světem. Jedinou cestou pro únik informací a koordinaci lékařské pomoci zůstaly pašované terminály Starlink, díky kterým se podařilo shromáždit data z osmi očních nemocnic a šestnácti pohotovostních oddělení.
Nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí v neděli poprvé veřejně připustil, že při protestech, které vypukly 28. prosince, zemřelo „několik tisíc“ lidí. Odpovědnost však svalil na samotné demonstranty a označil je za „pěšáky USA“. Tvrdil také, že byli vyzbrojeni municí dovezenou ze zahraničí, což však nezávislé organizace i očití svědci rezolutně popírají.
Kromě násilí v ulicích režim prudce zrychlil tempo poprav. Podle Národní rady odporu Íránu (NCRI) bylo v prvních 18 dnech roku 2026 oběšeno již 153 lidí, což v průměru znamená více než osm poprav denně. Některá data naznačují, že v nejvypjatějších chvílích dochází k popravám každých dvacet minut.
Mezinárodní reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Americký prezident Donald Trump označil Chameneího za „nemocného muže“ a prohlásil, že je čas na změnu vedení v Íránu. Trump kritizoval režim za „naprosté zničení země“ a použití násilí v míře, která nemá v moderní historii obdoby. Vyzval íránské vůdce, aby okamžitě přestali zabíjet vlastní lidi.
I přes oficiální popírání íránského ministra zahraničí Abbáse Araghčího, který označil vysoké počty obětí za dezinformace, se důkazy o masových vrazdách hromadí. Lidskoprávní organizace varují, že skutečný počet obětí může být ještě mnohem vyšší než 16 500, protože mnoho rodin pohřbívá své mrtvé tajně ze strachu před perzekucí ze strany státních složek.
Íránské úřady v neděli oficiálně uvedly, že během celonárodních nepokojů přišlo o život nejméně 5 000 lidí. Mezi oběťmi je podle oficiálního vyjádření také přibližně 500 příslušníků bezpečnostních složek.
Situaci v zemi dál komplikuje informační blokáda. Podle monitorovací služby Netblocks byl v Íránu opět přerušen přístup k internetu, a to jen krátce poté, co došlo k jeho částečnému a silně filtrovanému obnovení.
Během krátkého okna, kdy byly dostupné některé služby Google a komunikační aplikace, stihli Íránci sdílet drastické detaily o hloubce krize přímo z místa dění. Aktivisté se nyní obávají, že by digitální zatemnění, které trvá již deset dní, mohlo být trvalé.
Zdroj: Libor Novák