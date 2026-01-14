2400 mrtvých v Íránu. Teherán dnes plánuje popravovat demonstranty, Trump hrozí tvrdou odplatou

14. ledna 2026 8:23

Demonstrace v Íránu
Americký prezident Donald Trump přislíbil rázné kroky vůči Íránu v případě, že tamní režim přistoupí k popravám účastníků protivládních demonstrací. Během svého projevu ve státě Michigan vyjádřil přímou podporu íránským vlastencům a vyzval je k pokračování v odporu. Podle jeho slov by protestující měli obsadit klíčové instituce a pamatovat si tváře těch, kteří se dopouštějí násilí. Trump varoval, že všichni viníci za své činy v budoucnu zaplatí velmi vysokou cenu.

Situace v Íránu se vyostřuje zejména kvůli zprávám o chystané popravě šestadvacetiletého Erfana Soltáního. Mladý muž byl zadržen teprve minulý týden během vrcholících nepokojů v blízkosti hlavního města Teheránu. Jeho blízcí potvrdili stanici BBC Persian, že k vykonání rozsudku smrti má dojít právě během středy. Celý soudní proces byl podle dostupných informací neobvykle krátký a trval pouhé dva dny.

Lidskoprávní organizace Hengaw upozorňuje, že s takto bleskovým postupem justice se ve své praxi dosud nesetkala. Podle zástupce organizace Awyara Shekhiho využívá íránská vláda veškeré dostupné taktiky k tomu, aby mezi obyvatelstvem zasela strach. Rychlé rozsudky smrti mají sloužit jako odstrašující příklad pro ostatní, kteří se chtějí zapojit do pouličních bouří. Tento přístup jen potvrzuje brutalitu, s jakou tamní úřady proti svým kritikům vystupují.

Donald Trump na dotazy novinářů z CBS News zopakoval svůj dřívější slib, že pomoc íránskému lidu je již na cestě. Ačkoliv zatím neupřesnil konkrétní podobu této podpory, naznačil, že se bude jednat o různé formy ekonomické asistence. Současně zdůraznil, že Spojené státy rozhodně neplánují íránskému vedení jakkoliv ulehčovat jeho pozici. Pokud dojde k popravám, Spojené státy jsou připraveny reagovat velmi tvrdě a nekompromisně.

Vojenské i diplomatické možnosti jsou nyní v Bílém domě pečlivě zvažovány jako reakce na eskalující násilí. Prezident již dříve oznámil zavedení pětadvacetiprocentních cel na jakoukoli zemi, která bude s Íránem nadále obchodovat. Tyto sankce mají za cíl izolovat tamní režim a omezit jeho finanční zdroje určené k potlačování nepokojů. Washington se tak snaží vyvinout maximální mezinárodní tlak na ukončení represí proti civilnímu obyvatelstvu.

Oficiální Teherán na tato prohlášení reagoval obviněním, že se Spojené státy snaží uměle vytvořit záminku pro vojenskou intervenci. Íránský velvyslanec při OSN obvinil amerického prezidenta z podněcování k násilí a chaosu v zemi. Podle íránské vlády jde o starý scénář, který v minulosti opakovaně selhal a nepovede k žádným výsledkům. Režim odmítá jakékoliv vnější zasahování do svých vnitřních záležitostí a trvá na svém postupu.

Podle nejnovějších dat americké organizace HRANA přesáhl počet obětí v řadách demonstrantů již hranici dvou a půl tisíc lidí. Mezi mrtvými jsou bohužel také děti a mladiství mladší osmnácti let, což dokládá rozsah tragédie. Tato čísla se neustále zvyšují, jen za posledních několik hodin přibylo na seznamu několik stovek dalších jmen. Přesné ověření údajů přímo v terénu je však pro mezinárodní média stále velmi komplikované.

Získávání informací z nitra země zůstává nadále problematické kvůli trvajícímu rozsáhlému výpadku internetového připojení. Přestože se některým lidem daří navázat telefonické spojení se zahraničím, většina digitálních komunikačních kanálů je zablokována. Tato informační blokáda slouží úřadům k tomu, aby ztížily šíření důkazů o probíhajícím násilí. Svět se tak dozvídá o skutečném rozsahu represí jen s velkými obtížemi a často se zpožděním.

Napětí mezi oběma zeměmi dosahuje kritického bodu a mezinárodní společenství s obavami sleduje další vývoj. Trump trvá na tom, že Spojené státy nebudou nečinně přihlížet vraždění nevinných lidí na íránských ulicích. Pokud se potvrdí zprávy o vykonaných popravách, lze očekávat okamžitou a zásadní změnu v americké zahraniční politice vůči Teheránu. 

