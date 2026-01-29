90 milionů lidí odříznutých od světa? Do Íránu se vrací internet, svobodný už ale možná nikdy nebude

Po téměř třech týdnech jednoho z nejextrémnějších výpadků internetu v historii se někteří z 92 milionů obyvatel Íránu začínají znovu připojovat k síti. Přístup je však podle všeho velmi přísně kontrolován a omezován. Země odpojila internetové spojení 8. ledna, což bylo všeobecně vnímáno jako pokus úřadů zastavit šíření informací o tvrdých zásazích proti demonstrantům. Íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí blokádu obhajoval jako reakci na údajné teroristické operace.
Nezávislé analýzy naznačují, že navzdory částečnému obnovení zůstává velká část země fakticky odříznuta od okolního světa. Reformní list Šargh sice informoval o tvrzení úředníků, že mobilní internet byl obnoven, ale uživatelé hlásí, že připojení je nestabilní a funguje jen ve velmi omezených časových úsecích. Společnosti monitorující webový provoz uvádějí, že situace neodpovídá návratu k normálu, protože hlavní platformy jsou v průběhu dne střídavě povolovány a blokovány.
Odborníci na kybernetickou bezpečnost se domnívají, že íránské úřady v reálném čase testují nový systém pro řízení datového provozu. Podle Amira Rašídího ze skupiny Miaan Group vše nasvědčuje tomu, že přístup dostávají pouze vybraní lidé schválení vládou. Tato kontrola nad informačními toky hraje klíčovou roli v utajování následků represí. Organizace HRANA k 26. lednu potvrdila smrt 5 925 demonstrantů, přičemž varovala, že konečný počet může být mnohonásobně vyšší.
Současné nepokoje zřejmě umožnily úřadům urychlit dlouhodobé plány na zavedení víceúrovňového internetu. Podle zdrojů deníku Šargh je přístup v zemi nyní rozdělen do několika stupňů, od úplného vypnutí až po omezené spojení pro vybrané skupiny. Zahraniční komunikační aplikace jako WhatsApp zůstávají pod blokádou, zatímco domácí platformy vyvolávají u pozorovatelů vážné obavy o soukromí a bezpečnost dat uživatelů.
Někteří obyvatelé v posledních dnech hlásili, že se jim podařilo na krátkou chvíli spojit s rodinami v zahraničí přes služby jako Google Meet nebo FaceTime. Rašídí vysvětluje, že selektivní uvolňování určitých částí sítě může nechtěně umožnit fungování nástrojů VPN. Zdůraznil však, že íránská vláda je odhodlána provoz těchto virtuálních privátních sítí eliminovat a udržet si absolutní dohled nad tím, kdo a jak se ke globálnímu internetu připojuje.
Ekonomické dopady třítýdenního výpadku jsou drtivé a odhadují se na 35 milionů dolarů denně. Ministr komunikací Sattar Hašemí přiznal, že celková finanční ztráta již dosáhla značných rozměrů. Kvůli narůstajícímu tlaku na ekonomiku zavedly úřady přísně kontrolovaný přístup pro podnikatelskou sféru. Analytici v tom vidí součást plánu na cílené řízení konektivity podle aktuálních potřeb režimu.
Zástupci obchodních komor v některých městech uvedli, že jejich členové dostávají k dispozici pouze 20 až 30 minut nefiltrovaného internetu denně. Tento čas je navíc přísně monitorován a vyžaduje několikastupňové ověření totožnosti. Jeden z podnikatelů popsal systém jako paralyzující a ponižující, protože po uplynutí krátkého časového limitu musí celý proces ověřování absolvovat znovu od začátku.
Kromě časového omezení jsou někteří podnikatelé nuceni podepisovat závazky, že nebudou sdílet žádné soubory související s protivládními protesty. Pozorovatelé ze skupiny FilterWatch varují, že úřady velmi rychle zavádějí nová pravidla, která mají Írán trvale izolovat od mezinárodního internetu. Existují důvodné obavy, že k úplnému a svobodnému obnovení digitálního spojení se světem již nikdy nedojde.
