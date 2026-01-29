90 milionů lidí odříznutých od světa? Do Íránu se vrací internet, svobodný už ale možná nikdy nebude

29. ledna 2026 13:04

Írán
Po téměř třech týdnech jednoho z nejextrémnějších výpadků internetu v historii se někteří z 92 milionů obyvatel Íránu začínají znovu připojovat k síti. Přístup je však podle všeho velmi přísně kontrolován a omezován. Země odpojila internetové spojení 8. ledna, což bylo všeobecně vnímáno jako pokus úřadů zastavit šíření informací o tvrdých zásazích proti demonstrantům. Íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí blokádu obhajoval jako reakci na údajné teroristické operace.

Nezávislé analýzy naznačují, že navzdory částečnému obnovení zůstává velká část země fakticky odříznuta od okolního světa. Reformní list Šargh sice informoval o tvrzení úředníků, že mobilní internet byl obnoven, ale uživatelé hlásí, že připojení je nestabilní a funguje jen ve velmi omezených časových úsecích. Společnosti monitorující webový provoz uvádějí, že situace neodpovídá návratu k normálu, protože hlavní platformy jsou v průběhu dne střídavě povolovány a blokovány.

Odborníci na kybernetickou bezpečnost se domnívají, že íránské úřady v reálném čase testují nový systém pro řízení datového provozu. Podle Amira Rašídího ze skupiny Miaan Group vše nasvědčuje tomu, že přístup dostávají pouze vybraní lidé schválení vládou. Tato kontrola nad informačními toky hraje klíčovou roli v utajování následků represí. Organizace HRANA k 26. lednu potvrdila smrt 5 925 demonstrantů, přičemž varovala, že konečný počet může být mnohonásobně vyšší.

Současné nepokoje zřejmě umožnily úřadům urychlit dlouhodobé plány na zavedení víceúrovňového internetu. Podle zdrojů deníku Šargh je přístup v zemi nyní rozdělen do několika stupňů, od úplného vypnutí až po omezené spojení pro vybrané skupiny. Zahraniční komunikační aplikace jako WhatsApp zůstávají pod blokádou, zatímco domácí platformy vyvolávají u pozorovatelů vážné obavy o soukromí a bezpečnost dat uživatelů.

Někteří obyvatelé v posledních dnech hlásili, že se jim podařilo na krátkou chvíli spojit s rodinami v zahraničí přes služby jako Google Meet nebo FaceTime. Rašídí vysvětluje, že selektivní uvolňování určitých částí sítě může nechtěně umožnit fungování nástrojů VPN. Zdůraznil však, že íránská vláda je odhodlána provoz těchto virtuálních privátních sítí eliminovat a udržet si absolutní dohled nad tím, kdo a jak se ke globálnímu internetu připojuje.

Ekonomické dopady třítýdenního výpadku jsou drtivé a odhadují se na 35 milionů dolarů denně. Ministr komunikací Sattar Hašemí přiznal, že celková finanční ztráta již dosáhla značných rozměrů. Kvůli narůstajícímu tlaku na ekonomiku zavedly úřady přísně kontrolovaný přístup pro podnikatelskou sféru. Analytici v tom vidí součást plánu na cílené řízení konektivity podle aktuálních potřeb režimu.

Zástupci obchodních komor v některých městech uvedli, že jejich členové dostávají k dispozici pouze 20 až 30 minut nefiltrovaného internetu denně. Tento čas je navíc přísně monitorován a vyžaduje několikastupňové ověření totožnosti. Jeden z podnikatelů popsal systém jako paralyzující a ponižující, protože po uplynutí krátkého časového limitu musí celý proces ověřování absolvovat znovu od začátku.

Kromě časového omezení jsou někteří podnikatelé nuceni podepisovat závazky, že nebudou sdílet žádné soubory související s protivládními protesty. Pozorovatelé ze skupiny FilterWatch varují, že úřady velmi rychle zavádějí nová pravidla, která mají Írán trvale izolovat od mezinárodního internetu. Existují důvodné obavy, že k úplnému a svobodnému obnovení digitálního spojení se světem již nikdy nedojde.

Zaminování Perského zálivu nebo kolaps režimu? Nejpravděpodobnější scénáře, které hrozí Íránu

Výbuchy v Íránu

Zaminování Perského zálivu nebo kolaps režimu? Nejpravděpodobnější scénáře, které hrozí Íránu

Možnost vojenského úderu Spojených států proti Íránu se stala jedním z nejdiskutovanějších témat světové bezpečnosti. Americký prezident Donald Trump opakovaně varoval teheránský režim před následky násilného potlačování vnitrostátních protestů a hrozil nasazením „masivní armády“, která je již na cestě do regionu. Zatímco cíle případného útoku jsou pro vojenské stratégy víceméně odhadnutelné, výsledná reakce a dopady na globální stabilitu zůstávají neznámou s mnoha proměnnými. Server BBC zmapoval nejpravděpodobnější scénáře, které Íránu hrozí.
Donald Trump

Trump poslal armádu na dostřel Íránu. Čas se neúprosně krátí, vzkazuje Teheránu

Napětí mezi Washingtonem a Teheránem dosáhlo kritického bodu poté, co prezident Donald Trump varoval Írán, že čas pro vyjednání nové dohody se neúprosně krátí. K íránským břehům se v těchto hodinách přesouvá masivní americká armáda v čele s letadlovou lodí USS Abraham Lincoln. Trump na sociálních sítích uvedl, že tato flotila je ještě větší než ta, kterou Spojené státy nedávno vyslaly k Venezuele, a je připravena splnit své úkoly „rychle a v případě potřeby i násilím“.

Andrej Babiš

Babiš se postavil za Macinku. Odvolat ho neplánuje

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) se rozhodl nadále stát za svým koaličním partnerem a odmítá odvolat Petra Macinku (Motoristé) z funkcí ministra zahraničí a dočasného správce resortu životního prostředí. Opozice na odchod ministra tlačí kvůli jeho nevybíravé komunikaci směrem k Hradu, kterou prezident Petr Pavel označil za pokus o vydírání. Babiš však po návštěvě vojenské základny v Čáslavi označil dosavadní spolupráci s Macinkou za výbornou a fungující.

Kaja Kallasová, premiérka Estonska

Unijní ministři se schází v Bruselu. Řeší energetickou pomoc Ukrajině

Ministři zahraničí Evropské unie se sešli v Bruselu k jednání, které šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová označila za programově velmi nabité. Hlavními tématy rozhovorů jsou vztahy se Spojenými státy, ruská agrese na Ukrajině a situace na Blízkém východě. Podle Kallasové čelí mezinárodní řád založený na pravidlech neustálému tlaku.

Metoděj Jílek

Rychlobruslař Jílek opět nezahálel. Senzačně vyhrál závod s hromadným startem

Vypadá to, že český rychlobruslař Metoděj Jílek nemá dost. V sobotu v německém Inzellu, kde se konal finálový podnik Světového poháru na dlouhých tratích, nejprve zajel osobní rekord na trati, který mu sice stačil „jen“ na druhé místo na trati dlouhé 5000 metrů, v rámci které nakonec připsal triumf v celkové klasifikaci Světového poháru. O víkendu to ale v podání tohoto mladého českého nezmara nebylo ještě všechno. V neděli totiž poprvé ve své kariéře zvítězil v závodě s hromadným startem.

Ceny Anděl, ilustrační fotografie.

Ceny Anděl odhalily širší nominace. Dominuje pražská rapová trojice

Členové České hudební akademie svými hlasy rozhodli o předvýběru pro letošní nominace Cen Anděl Coca-Cola 2025. Shortlisty 35. ročníku ovládli pražská rapová trojice GUFRAU a Victor Kal. díky hitu Navždycky blázen. Hned třikrát se v přednominacích objevují Ben Cristovao, James Cole a Idea nebo Anna Vaverková.

Jan Cimický

Cimický v úterý chyběl u soudu, nový rozsudek se odkládá

Nový rozsudek v kauze obžalovaného psychiatra Jana Cimického zatím nepadl. Obvodní soud pro Prahu 8, jemuž se kauza loni vrátila, odložil vynesení verdiktu na březen. Cimický je obžalován z více než 30 případů vydírání či znásilnění žen. 

Petr Macinka

Pavel torpéduje Turka, prohlásil Macinka. Prezidentovi dává čas

Šéf české diplomacie Petr Macinka (AUTO) se den po vyhrocení sporu s prezidentem Petrem Pavlem setkal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Podle svých slov se s ním nakonec nebavil o aktuálním napětí mezi sebou a hlavou státu. Zdůraznil také, že je zcela na Česku, koho pošle na summit aliance. 

Jakub Menšík

Český tenis již nemá na Australian Open žádného zástupce. Menšík odstoupil pro zranění

Poté, co se dařilo z českých tenistů a tenistek pouze Jakubu Menšíkovi, jenž proklouzl do osmifinále, zdálo se, že alespoň jemu bude moct český fanoušek fandit ve zbývajícím programu singlových turnajů v rámci Australian Open. Jenže po neúspěších ostatních českých tenistů a tenistek přišla nečekaná rána. Jen několik hodin před očekávaným osmifinále s jeho vzorem Srbem Novakem Djokovičem totiž na svém twitterovém účtu sám Menšík oznámil, že z turnaje odstupuje kvůli zranění břišního svalu.

Policie, ilustrační fotografie.

Policie řeší týrání zvířat na Olomoucku. Některé ovce byly už mrtvé

Velmi závažný případ týrání zvířat zjistila Státní veterinární správa (SVS) při kontrole na základě obdrženého podnětu u chovatele v Křelově na Olomoucku. V chovu se ve zcela nevhodných podmínkách nacházelo téměř 90 podvyživených ovcí a na pozemku bylo kolem 40 uhynulých ovcí. Případem se zabývá policie. 

Trump poslal armádu na dostřel Íránu. Čas se neúprosně krátí, vzkazuje Teheránu

Napětí mezi Washingtonem a Teheránem dosáhlo kritického bodu poté, co prezident Donald Trump varoval Írán, že čas pro vyjednání nové dohody se neúprosně krátí. K íránským břehům se v těchto hodinách přesouvá masivní americká armáda v čele s letadlovou lodí USS Abraham Lincoln. Trump na sociálních sítích uvedl, že tato flotila je ještě větší než ta, kterou Spojené státy nedávno vyslaly k Venezuele, a je připravena splnit své úkoly „rychle a v případě potřeby i násilím“.

