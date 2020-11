Alžírský prezident Tabbúni má covid-19 a léčí se v Německu

Kuřák Tabbúni bude mít 18. listopadu podle alžírských sdělovacích prostředků 75 let a věkově patří do rizikové skupiny pacientů s covidem-19. Jak uvedl list Le Matin d'Algérie, prezident se zřejmě nakazil před 23. říjnem, kdy jeho úřad oznámil, že Tabbúni nastoupil dobrovolně pětidenní izolaci. Do vojenské nemocnice byl převezen 27. října, kdy úřady ohlásily, že je jeho stav stabilizovaný.

Tabbúni byl zvolen v době masivních protivládních protestů loni. Stojí za ním armáda, ale prezident usiloval o změnu ústavy, která měla umožnit zemi skoncovat s nepokoji a zklidnit opozici. V neděli tyto změny občané schválili v referendu, ovšem jenom za účasti necelých 24 procent voličů. Změny, k nimž patří omezení počtu funkčních období prezidenta na dvě, více pravomocí parlamentu a soudů a právo armády zasáhnout i mimo alžírské území, ale i tak budou platit.

Ve 40milionovém Alžírsku se od začátku epidemie potvrdil koronavirus u více než 58.000 lidí a s covidem-19 tam zemřelo 1980 nemocných.