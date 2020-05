V Africe strmě roste počet úmrtí na AIDS. Vyhlídky jsou strašlivé, varuje WHO

Materiál WHO varuje, že pokud nebudou podniknuty potřebné kroky, mohl by se v letech 2020 až 2021 počet úmrtí v souvislosti s AIDS zvýšit ročně o více než půl milionu. V roce 2018 v subsaharské Africe kvůli AIDS zemřelo 470.000 lidí. Autoři studie se nyní obávají opakování situace z roku 2008, kdy bylo v regionu zaznamenáno v souvislosti s AIDS více než 950.000 úmrtí.

"Strašlivá vyhlídka toho, že v Africe zemře o půl milionu více lidí na nemoci související s AIDS je jako návrat do minulosti," varoval generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Výkonná ředitelka UNAIDS Winnie Byanyimaová míní, že boj s jedním onemocněním by se nikdy neměl odehrávat na úkor jiného a zdůraznila, že covid-19 nesmí být omluvou pro to, aby svět zapomněl na HIV.

Přerušení služeb pro nemocné s AIDS má několik příčin. Některá centra poskytující péči zavřela, další nejsou schopná klientům zajistit antiretrovirální léky kvůli výpadkům v dodavatelském řetězci nebo nestíhají kvůli tomu, že se zabývají koronavirem. Podle odhadů je v subsaharské Africe 25,7 milionu HIV pozitivních lidí. V roce 2018 přes 16 milionů z nich podstupovalo antiretrovirální terapii.

Zpráva varuje, že následky zanedbání péče o tyto lidi by mohly přetrvávat nejméně v příštích pěti letech. Přerušení služeb center zabývajících se HIV by také mohlo vést k nárůstu pozitivních případů v regionu a zvýšenému přenosu HIV z matek na děti.