Američané Trumpově teorii o ukradených volbách nevěří. Jeho projev byl plný dávno vyvrácených tvrzení

Libor Novák

17. července 2026 9:17

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Televizní projev Donalda Trumpa nepřinesl zásadní nová fakta, mohl by se však stát klíčovým momentem, který naznačuje jeho strategii pro nadcházející kongresové volby. Prezident se v něm zaměřil na údajné hrozby v americkém volebním systému, což kritici vnímají jako přípravu půdy pro případné zpochybnění budoucích volebních výsledků v případě neúspěchu jeho strany.

Prezidentem prezentované nově odtajněné dokumenty podle prvních analýz neobsahují žádná převratná odhalení. Většina z nich pouze opakuje dříve známá rizika a informace z bezpečnostních hodnocení z roku 2021.

Trumpem zmiňované získání stovek milionů spisů amerických voličů Čínou sice odpovídá starším zpravodajským zjištěním o dlouhodobém sběru dat, tehdejší analýzy však jednoznačně potvrdily, že Čína do samotného průběhu voleb nezasáhla.

Sám konzervativní novinář John Solomon, který na zveřejnění materiálů s Bílým domem spolupracoval, po projevu připustil, že tajné služby nemají žádné důkazy o tom, že by cizí mocnosti v letech 2020, 2022 nebo 2024 jakkoliv změnily volební hlasy.

Trump nicméně označil americký volební systém za neobhajitelný a přirovnal jej ke státům třetího světa. Podle něj je nutné, aby Kongres schválil zákon Save America Act, přičemž odpůrce této normy obvinil ze snahy podvádět.

Schválení tohoto zákona je v současnosti nepravděpodobné, což Trumpovi poskytuje argument pro případnou kritiku výsledků, pokud republikáni v nadcházejících volbách ztratí pozice. V reakci na projev vydala skupina čtyřiadvaceti demokratických guvernérů společné prohlášení, v němž prezidenta obvinila ze snahy zastrašit voliče a zopakovala, že bezpečnost amerických voleb byla opakovaně potvrzena.

Prezident se tentokrát vyhnul detailnímu rozboru voleb z roku 2020 a neopakoval své časté tvrzení, že v nich fakticky zvítězil. Pouze se opřel do představitelů tajných služeb, kteří tehdejší hlasování označili za nejbezpečnější v historii, a obvinil je ze spiknutí. Zmínil také starší vyšetřování možných podvodů při registraci voličů v Michiganu, které chce nechat prověřit ředitelem FBI Kashem Patelem.

Rozhodnutí některých televizních stanic nevysílat projev v hlavním čase vyvolalo ostrou reakci mluvčího Bílého domu Stevena Cheunga, který je označil za zbabělce. Trump však hned v úvodu řeči použil nepravdivá tvrzení o zděděné rekordní inflaci či o počtu propuštěných zločinců za Bidenovy administrativy. Celý projev měl navíc silný politický podtext, který mířil především na prezidentovo tvrdé jádro podporovatelů.

Podle průzkumů veřejného mínění z dubna věří teorii o ukradených volbách v roce 2020 pouze necelá třetina Američanů. Trumpova rétorika o hlasování neoprávněných cizinců sice rezonuje u větší části veřejnosti, neexistují však žádné reálné důkazy o tom, že by tento problém dosahoval významných rozměrů. Projev tak pravděpodobně oslovil zejména ty voliče, kteří již prezidentovy názory dlouhodobě sdílejí.

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