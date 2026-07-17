Američané Trumpově teorii o ukradených volbách nevěří. Jeho projev byl plný dávno vyvrácených tvrzení

Televizní projev Donalda Trumpa nepřinesl zásadní nová fakta, mohl by se však stát klíčovým momentem, který naznačuje jeho strategii pro nadcházející kongresové volby. Prezident se v něm zaměřil na údajné hrozby v americkém volebním systému, což kritici vnímají jako přípravu půdy pro případné zpochybnění budoucích volebních výsledků v případě neúspěchu jeho strany.
Prezidentem prezentované nově odtajněné dokumenty podle prvních analýz neobsahují žádná převratná odhalení. Většina z nich pouze opakuje dříve známá rizika a informace z bezpečnostních hodnocení z roku 2021.
Trumpem zmiňované získání stovek milionů spisů amerických voličů Čínou sice odpovídá starším zpravodajským zjištěním o dlouhodobém sběru dat, tehdejší analýzy však jednoznačně potvrdily, že Čína do samotného průběhu voleb nezasáhla.
Sám konzervativní novinář John Solomon, který na zveřejnění materiálů s Bílým domem spolupracoval, po projevu připustil, že tajné služby nemají žádné důkazy o tom, že by cizí mocnosti v letech 2020, 2022 nebo 2024 jakkoliv změnily volební hlasy.
Trump nicméně označil americký volební systém za neobhajitelný a přirovnal jej ke státům třetího světa. Podle něj je nutné, aby Kongres schválil zákon Save America Act, přičemž odpůrce této normy obvinil ze snahy podvádět.
Schválení tohoto zákona je v současnosti nepravděpodobné, což Trumpovi poskytuje argument pro případnou kritiku výsledků, pokud republikáni v nadcházejících volbách ztratí pozice. V reakci na projev vydala skupina čtyřiadvaceti demokratických guvernérů společné prohlášení, v němž prezidenta obvinila ze snahy zastrašit voliče a zopakovala, že bezpečnost amerických voleb byla opakovaně potvrzena.
Prezident se tentokrát vyhnul detailnímu rozboru voleb z roku 2020 a neopakoval své časté tvrzení, že v nich fakticky zvítězil. Pouze se opřel do představitelů tajných služeb, kteří tehdejší hlasování označili za nejbezpečnější v historii, a obvinil je ze spiknutí. Zmínil také starší vyšetřování možných podvodů při registraci voličů v Michiganu, které chce nechat prověřit ředitelem FBI Kashem Patelem.
Rozhodnutí některých televizních stanic nevysílat projev v hlavním čase vyvolalo ostrou reakci mluvčího Bílého domu Stevena Cheunga, který je označil za zbabělce. Trump však hned v úvodu řeči použil nepravdivá tvrzení o zděděné rekordní inflaci či o počtu propuštěných zločinců za Bidenovy administrativy. Celý projev měl navíc silný politický podtext, který mířil především na prezidentovo tvrdé jádro podporovatelů.
Podle průzkumů veřejného mínění z dubna věří teorii o ukradených volbách v roce 2020 pouze necelá třetina Američanů. Trumpova rétorika o hlasování neoprávněných cizinců sice rezonuje u větší části veřejnosti, neexistují však žádné reálné důkazy o tom, že by tento problém dosahoval významných rozměrů. Projev tak pravděpodobně oslovil zejména ty voliče, kteří již prezidentovy názory dlouhodobě sdílejí.
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Zdroj: Libor Novák