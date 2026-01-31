Americká vláda spadla do dalšího shutdownu. Od posledního neuplynul ani rok

Vláda Spojených států amerických vstoupila v sobotu v sedm hodin ráno středoevropského času do částečného útlumu (shutdownu). Stalo se tak i přes dohodu o financování, kterou se v poslední chvíli podařilo schválit v Senátu. K přerušení toku peněz došlo o půlnoci východoamerického času, jen několik hodin poté, co senátoři odsouhlasili rozpočet pro většinu úřadů až do září.
Samotný zákon však obsahuje pouze dvoutýdenní provizorní financování pro Ministerstvo vnitřní bezpečnosti, které má na starosti vymáhání imigračních zákonů. Právě tento resort se tak vyhnul okamžitému a úplnému uzavření. Celý legislativní balík nyní čeká na schválení ve Sněmovně reprezentantů, která se však sejde až po víkendu.
Prezident Donald Trump uzavřel tuto dohodu s demokraty poté, co odmítli navýšit prostředky na ostrahu hranic a vymáhání imigrace. Jejich postoj ovlivnila nedávná tragická událost v Minneapolis, kde federální agenti zastřelili dva americké občany. Jedná se již o druhý shutdown během posledního roku, přičemž ten předchozí trval rekordních 43 dní.
Podle analytiků by současné ochromení státní správy nemělo trvat tak dlouho jako v roce 2025, kdy shutdown zasáhl leteckou dopravu a statisíce státních zaměstnanců zůstaly týdny bez výplaty. Sněmovna reprezentantů se totiž vrací do práce již v pondělí. Bílý dům přesto nařídil ministerstvům dopravy, školství či obrany, aby zahájila přípravy na omezení provozu.
V oficiálním memorandu Bílý dům instruoval zaměstnance, aby se v nejbližším možném termínu dostavili do práce a provedli nezbytné úkony spojené s řízeným útlumem činnosti. Administrativa vyjádřila naději, že tato rozpočtová výluka bude mít pouze krátké trvání. Donald Trump zároveň vyzval republikány, aby pro dohodu ve Sněmovně zvedli ruku.
Zákonodárci chtějí využít následující dva týdny, po které je Ministerstvo vnitřní bezpečnosti zajištěno, k vyjednání trvalejšího řešení. Demokraté požadují, aby součástí nové dohody byla i přísnější pravidla pro imigrační agenty. Lídr senátní menšiny Chuck Schumer zdůraznil, že je nutné omezit násilí, zvýšit dohled a vyžadovat od agentů viditelnou identifikaci i používání kamer.
Kritika metod imigračních složek zaznívá od obou politických táborů v reakci na smrt Alexe Prettiho, který zemřel minulý víkend v Minneapolis. Pretti, povoláním zdravotní bratr na jednotce intenzivní péče, byl zastřelen agentem pohraniční stráže po potyčce při pokusu o jeho zadržení. Ministerstvo spravedlnosti v pátek oznámilo, že v souvislosti s touto střelbou zahájilo vyšetřování kvůli možnému porušení občanských práv.
Související
Trump varuje Írán: Ukončete jaderný program a potlačování protestů, nebo poznáte sílu amerického námořnictva
Írán zahnaný do kouta: Jaká bude odpověď režimu na americké lodě?
USA (Spojené státy americké) , Kongres USA
Aktuálně se děje
před 24 minutami
Americká vláda spadla do dalšího shutdownu. Od posledního neuplynul ani rok
před 1 hodinou
Příměří se otřásá v základech. Pásmo Gazy zažilo nejtragičtější izraelský nálet za poslední měsíce
před 2 hodinami
Juchelka nešetřil koaličního partnera: Ve sporu s Pavlem si začal Macinka
před 3 hodinami
Německo chce koupit za stovky milionů eur protidronový systém, který na Ukrajině selhal
před 4 hodinami
„Stojíme za prezidentem.“ Demonstrace na podporu Pavla může být masivní, organizátoři přidali další místo
před 6 hodinami
Co naznačuje Trumpovo vyčkávání v Íránu? Možná se vůbec nic nestane
před 7 hodinami
Izraelská armáda poprvé přiznala, kolik v Pásmu Gazy zabila Palestinců
před 8 hodinami
Stovky zmínek o Trumpovi, komunikace s Muskem i Andrewem. USA zveřejnily miliony stránek o Epsteinovi
před 9 hodinami
Nebezpečné počasí nedá pokoj. Meteorologové opět varují před ledovkou
včera
Důchodci a slevy. Žádné speciální průkazy nevydáváme, upozornila ČSSZ
včera
Metro po víkendu přestane stavět v jedné ze stanic. Začne rekonstrukce
včera
Česko vysílá sportovce na olympiádu. V Miláně a Cortině d´Ampezzo jich bude 114
včera
Nové pravidlo od února. Tuzemská IKEA upozornila zákazníky na změnu
včera
Chybovali Pavel i Macinka, domnívá se exprezident Zeman
včera
Zimní počasí se vrátilo. Meteorologové odhalili, kde všude napadl sníh
včera
Policie hledá matku dvou chlapců. V pondělí odjela do Prahy a nevrátila se
včera
Dal Trump Číně do rukou „dokonalý manuál“ proti Tchaj-wanu?
včera
Bezpečnostní záruky mohou Ukrajině uškodit, varuje uznávaný analytik
včera
Pavel se chce sejít s Babišem. Macinku na Hrad nepozval
včera
Trump varuje Írán: Ukončete jaderný program a potlačování protestů, nebo poznáte sílu amerického námořnictva
Americký prezident Donald Trump stupňuje tlak na Írán a varuje tamní režim, že pokud neukončí svůj jaderný program a nepřestane s násilným potlačováním domácích protestů, bude čelit síle amerického námořnictva. K íránským břehům se v současnosti přesouvá rozsáhlá flotila válečných lodí. Trump zdůraznil, že by se raději vyhnul jejich přímému nasazení, ale armáda je podle něj připravena splnit svou misi rychle a s velkou razancí.
Zdroj: Libor Novák