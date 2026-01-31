Americká vláda spadla do dalšího shutdownu. Od posledního neuplynul ani rok

Vláda Spojených států amerických vstoupila v sobotu v sedm hodin ráno středoevropského času do částečného útlumu (shutdownu). Stalo se tak i přes dohodu o financování, kterou se v poslední chvíli podařilo schválit v Senátu. K přerušení toku peněz došlo o půlnoci východoamerického času, jen několik hodin poté, co senátoři odsouhlasili rozpočet pro většinu úřadů až do září.

Samotný zákon však obsahuje pouze dvoutýdenní provizorní financování pro Ministerstvo vnitřní bezpečnosti, které má na starosti vymáhání imigračních zákonů. Právě tento resort se tak vyhnul okamžitému a úplnému uzavření. Celý legislativní balík nyní čeká na schválení ve Sněmovně reprezentantů, která se však sejde až po víkendu.

Prezident Donald Trump uzavřel tuto dohodu s demokraty poté, co odmítli navýšit prostředky na ostrahu hranic a vymáhání imigrace. Jejich postoj ovlivnila nedávná tragická událost v Minneapolis, kde federální agenti zastřelili dva americké občany. Jedná se již o druhý shutdown během posledního roku, přičemž ten předchozí trval rekordních 43 dní.

Podle analytiků by současné ochromení státní správy nemělo trvat tak dlouho jako v roce 2025, kdy shutdown zasáhl leteckou dopravu a statisíce státních zaměstnanců zůstaly týdny bez výplaty. Sněmovna reprezentantů se totiž vrací do práce již v pondělí. Bílý dům přesto nařídil ministerstvům dopravy, školství či obrany, aby zahájila přípravy na omezení provozu.

V oficiálním memorandu Bílý dům instruoval zaměstnance, aby se v nejbližším možném termínu dostavili do práce a provedli nezbytné úkony spojené s řízeným útlumem činnosti. Administrativa vyjádřila naději, že tato rozpočtová výluka bude mít pouze krátké trvání. Donald Trump zároveň vyzval republikány, aby pro dohodu ve Sněmovně zvedli ruku.

Zákonodárci chtějí využít následující dva týdny, po které je Ministerstvo vnitřní bezpečnosti zajištěno, k vyjednání trvalejšího řešení. Demokraté požadují, aby součástí nové dohody byla i přísnější pravidla pro imigrační agenty. Lídr senátní menšiny Chuck Schumer zdůraznil, že je nutné omezit násilí, zvýšit dohled a vyžadovat od agentů viditelnou identifikaci i používání kamer.

Kritika metod imigračních složek zaznívá od obou politických táborů v reakci na smrt Alexe Prettiho, který zemřel minulý víkend v Minneapolis. Pretti, povoláním zdravotní bratr na jednotce intenzivní péče, byl zastřelen agentem pohraniční stráže po potyčce při pokusu o jeho zadržení. Ministerstvo spravedlnosti v pátek oznámilo, že v souvislosti s touto střelbou zahájilo vyšetřování kvůli možnému porušení občanských práv.

Stovky zmínek o Trumpovi, komunikace s Muskem i Andrewem. USA zveřejnily miliony stránek o Epsteinovi

Trump varuje Írán: Ukončete jaderný program a potlačování protestů, nebo poznáte sílu amerického námořnictva

Americký prezident Donald Trump stupňuje tlak na Írán a varuje tamní režim, že pokud neukončí svůj jaderný program a nepřestane s násilným potlačováním domácích protestů, bude čelit síle amerického námořnictva. K íránským břehům se v současnosti přesouvá rozsáhlá flotila válečných lodí. Trump zdůraznil, že by se raději vyhnul jejich přímému nasazení, ale armáda je podle něj připravena splnit svou misi rychle a s velkou razancí.
Írán zahnaný do kouta: Jaká bude odpověď režimu na americké lodě?

Příjezd úderné skupiny letadlové lodi USS Abraham Lincoln do blízkosti íránských vod prohlubuje pocit, že se schyluje k přímému střetu mezi Washingtonem a Teheránem. Tato vojenská dislokace přichází v době nejrozsáhlejších a nejnásilnějších domácích nepokojů v Íránu za poslední desetiletí. Íránští lídři se nacházejí pod tlakem protestního hnutí požadujícího pád režimu a zároveň čelí americkému prezidentovi, jehož záměry zůstávají neprůhledné.

Příměří se otřásá v základech. Pásmo Gazy zažilo nejtragičtější izraelský nálet za poslední měsíce

Juchelka nešetřil koaličního partnera: Ve sporu s Pavlem si začal Macinka

Německo chce koupit za stovky milionů eur protidronový systém, který na Ukrajině selhal

„Stojíme za prezidentem." Demonstrace na podporu Pavla může být masivní, organizátoři přidali další místo

Co naznačuje Trumpovo vyčkávání v Íránu? Možná se vůbec nic nestane

Izraelská armáda poprvé přiznala, kolik v Pásmu Gazy zabila Palestinců

Stovky zmínek o Trumpovi, komunikace s Muskem i Andrewem. USA zveřejnily miliony stránek o Epsteinovi

Česko vysílá sportovce na olympiádu. V Miláně a Cortině d´Ampezzo jich bude 114

Chybovali Pavel i Macinka, domnívá se exprezident Zeman

Dal Trump Číně do rukou „dokonalý manuál" proti Tchaj-wanu?

Bezpečnostní záruky mohou Ukrajině uškodit, varuje uznávaný analytik

Pavel se chce sejít s Babišem. Macinku na Hrad nepozval

