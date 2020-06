Americká armáda do okolí Washingtonu přesunula 1600 vojáků

Mluvčí Pentagonu Jonathan Rath Hoffman uvedl, že armáda přesunula 1600 vojáků do oblasti hlavního města, ale nikoli přímo do metropole. Vojáci jsou na základnách v okolí Washingtonu, jsou ve stavu "zvýšené bdělosti", do operací civilních úřadů se podle mluvčího ale zatím nezapojili.

Podle Hoffmana jsou mezi přesunutými příslušníky americké armády vojenští policisté a ženisté.

V pondělí prezident Trump pohrozil americkým státům a městům, které dostatečně tvrdě nezasáhnou proti násilným demonstracím, že za tímto účelem nasadí armádu. To federální vládě umožňuje takzvaný zákon o vzpouře. Prezidentova slova kritizoval mimo jiné jeho pravděpodobný vyzyvatel v listopadových volbách Joe Biden.

Vlnu protestů ve Spojených státech vyvolala smrt černocha George Floyda, jemuž 25. května při zatýkání v Minneapolisu ve státu Minnesota klečel na krku zasahující bělošský policista i přesto, že podezřelý opakovaně naříkal, že nemůže dýchat. Policistu Dereka Chauvina už obvinili ze zabití druhého stupně a z vraždy třetího stupně. Nyní je ve vazbě.

V úterý večer se znovu demonstrovalo v ulicích řady amerických měst. Navzdory zákazu vycházení vyrazily tisíce demonstrantů i do ulic New Yorku. Zákaz vycházení podle agentury DPA nerespektovali ani protestující ve Washingtonu.