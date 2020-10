ANALÝZA: Klíčové momenty závěrečné prezidentské debaty Biden vs. Trump

Poté, co druhá debata mezi prezidentskými kandidáty byla minulý týden kvůli zdravotními stavu prezidenta zrušena, se Joe Biden a Donald Trump ve čtvrtek znovu utkali tváří v tvář. Moderátorkou večera byla Kristen Welkerová z NBC News, kandidáti opět v 90 minutovém segmentu odpovídali na otázky týkající se zdravotnictví, rasismu, zahraniční, imigrační a klimatické politiky.

Formát

Stejně jako v předchozích debatách měli kandidáti k dispozici celkem 90 minut čistého času. V každém z okruhů měli dvouminutový prostor na zodpovězení jednotlivých otázek, po kterém následovala diskuze.

Tentokrát byly ovšem po každém dvouminutovém úseku mikrofony kandidátů automaticky vypnuty. Učiněno tak bylo v reakci na první prezidentskou debatu, kdy především Donald Trump nebyl schopen kontrolovat své emoce a ve studiu to tak brzy vypadalo spíše jako na střelnici.

Klíčové momenty

I na základě tohoto preventivního opatření tak závěrečná debata proběhla více méně v klidu. Dokonce sám Trump se choval až nezvykle klidně, čehož Biden zkušeně využil a získal si tak podstatnou část večera na svou stranu. Netrvalo dlouho a ukázalo se, že umírněná a věcná diskuze není prezidentovou silnou stránkou.

Svou roli bravurně zvládla moderátorka Welkerová. Nejen, že dokázala oba kandidáty udržet na uzdě, každému z nich dopřála vcelku stejný čas na možnou reakci na argumentaci protistrany. Trump se několikrát pokusil do diskuze vstoupit a klást Bidenovi vlastní otázky, Welkerová se tím ovšem nenechala zviklat a zajistila tím tak vcelku plynulou kontinuitu celého večera.

Koronavirus

Novinkou nebyl ani fakt, že debatu zahájila diskuze o koronaviru a výhledu na následující měsíce. Dle odborníků by Spojené státy bez jasného strategického plánu mohly do konce roku ztratit dalších 200 000 životů. Epidemie nyní tvrdě udeřila v centrální části země, přičemž ve státech jako Wisconsin dochází ke kolapsu zdravotního systému.

Dle Trumpa však život „musí jít dál.“ Prezident znovu zopakoval svá nepodložená tvrzení ohledně závažnosti viru, léčby a procentu infikovaných. Opět zkritizoval počínání guvernérů demokratických států, vinu se pokusil svalit na Čínu a americké odborníky včetně doktora Anthony Fauciho. ,,Přebírám plnou zodpovědnost, ale tohle není moje chyba. Může za to Čína,“ dodal. ,,Učíme se s tím žít.“

Na rozdíl od prezidenta promluvil Biden přímo k lidem se slibem, že nepoleví, dokud se mu virus nepodaří dostat pod kontrolu. Současně podotkl, že nemíní dělat rozdíly mezi republikánskými a demokratickými státy: ,,Pro mě to není otázka demokratických a republikánských států, pro mě jsou to Spojené státy.“ Na prezidentův dovětek reagoval slovy: ,,My se s tím neučíme žít. My se s tím učíme umírat.“

Zahraniční politika

Dalším tématem měla být zahraniční politika, konkrétně v ohledu na národní bezpečnost. Ovšem vliv Ruska a Iránu na letošní volby svedl debatu docela jinam. Prezident ale uhodil hřebík na hlavičku, když opět zmínil působení Bidenova syna na Ukrajině.

Trumpův právní zástupce Rudi Giuliani se měl údajně dostat k soukromé konverzaci mezi Bidenem a jeho synem. Trump se na tyto zprávy několikrát odkázal jakožto na důkaz o jasné korupci. Taková informace se však dle médií, která o nich začátkem týdne informovala, v uniklých zprávách nikde neobjevuje.

Biden si toto nařčení tentokrát nenechal úplně líbit a pohotově vrátil úder. ,,Nikdy jsem si od žádné zahraniční mocnosti peníze nevzal. Předložil jsem svá daňová přiznání za posledních 22 let. Můžete si to zkontrolovat. Vy jste nepředložil daňové přiznání za jediný rok. Co schováváte,“ reagoval Biden, načež navázal prezidentovým bankovním účtem v Číně.

Zdravotnictví, klimatická politika

Už v poslední debatě dal prezident Trump najevo, že navzdory záměru zrušit Obamacare nemá připravenou adekvátní náhradu. Jeho administrativa zatím nepředložila ani prozatímní klimatický plán. Trump nebyl specifičtější ani tentokrát. Namísto toho tvrdil, že Biden hodlá Američanům odepřít soukromé zdravotní pojištění a zakázat frakování.

,,Očividně v tom nemá jasno. Myslí si, že kandiduje proti někomu jinému. Kandiduje proti Joe Bidenovi,“ řekl Biden v reakci na prezidentova tvrzení. Tím odkázal na jeho oponenty uvnitř Demokratické strany, kteří v primárkách vystavěli svou kampaň právě na opozici vůči frakování nebo na vládou řízeném zdravotnictví. Biden dal však jasně najevo, že tím, kdo udává směr politiky demokratů, je momentálně on.

Měla finální debata vítěze?

Do voleb zbývá něco málo přes týden a nerozhodných voličů ubývá. Téměř 49 milionů Američanů již odevzdalo svůj hlas a Spojené státy tak čekají historické volby co do volební účasti. Kandidáti tak potřebovali předvést v podstatě jediné. Ujistit voliče, že se rozhodli správně.

Co se týče prezidenta Trumpa, nedá se jednoznačně říci, že své roli plně dostál. Působil neobvykle klidně, jeho argumentaci zpočátku chyběla i jeho pověstná agresivita. Pokud to byl záměr prezidentovy kampaně, jak zlákat nerozhodnuté voliče, nebo jak znejistit některé voliče na Bidenově straně, nebyl to zrovna ten nejchytřejší tah.

Jak Biden závěrem večera prohlásil: ,,Znáte mě a znáte jeho.“ A právě tento až na prezidenta Trumpa nezvykle „zpátečnický“ postoj nepůsobil příliš autenticky natož přesvědčivě ani jedním směrem. Trump nebyl ve své kůži, což bylo znát v druhé půli debaty, kdy prezident přestával být koherentní a zaujal svou obvyklou ofenzivní pozici.

Z průběhu večera naopak těžil Biden, který prokázal, že byť nedokáže být tak asertivní jako prezident Trump, je jeho projev nejen autentičtější, ale i věcný a transparentní. Z Bidena jednoznačně mluvil charakter, z Trumpa spíše úzkost.