Biden si vybral ministra spravedlnosti, bude jím Garland

Garlanda nominoval do nejvyšší soudní instance Obama na začátku roku 2016 po úmrtí konzervativního soudce Antonina Scalii. Tehdejší republikány ovládaný Senát však odmítl o jeho potvrzení jednat s argumentem, že se jedná o volební rok a o novém soudci, jehož mandát je doživotní, by měl rozhodnout až příští prezident. Tím se stal republikán Donald Trump, který do funkce nominoval konzervativně laděného soudce Neila Gorsuche, jehož Senát potvrdil.

Celá věc se do popředí zájmu dostala znovu letos v září, kdy zemřela liberálně zaměřená soudkyně Ruth Baderová Ginsburgová. Republikáni následně čelili silnému tlaku demokratů, médií a veřejnosti, aby se zachovali stejně jako před čtyřmi lety a nechali nominaci na příštím prezidentovi. Odmítli to však a v rekordně krátkém čase potvrdili do funkce Trumpovu nominantku Amy Coneyovou Barretovou, která na post usedla koncem října.

Garland od roku 1997 slouží jako soudce federálního odvolacího soudu. Předtím byl federálním prokurátorem, jeho týmu se například podařilo dosáhnout odsouzení Timothyho McVeigha, který provedl pumový atentát na budovu amerických federálních úřadů v Oklahoma City v roce 1995, při němž zemřelo 168 lidí. V minulosti rovněž pracoval na nižších pozicích na ministerstvu spravedlnosti.