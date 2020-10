ANALÝZA: Klíčové momenty debaty Biden vs Trump. Kdo měl převahu?

Témata debaty

Moderátorem první prezidentské debaty byl politický komentátor ze stanice Fox News Chris Wallace. Kandidáti se vyjadřovali k tématům z celkem šesti patnáctiminutových okruhů. Na odpověď měl každý z nich 2 minuty, zbylý čas byl věnován otevřené diskuzi.

Jednotlivé okruhy otázek vypracoval Wallace na základě stěžejních témat, která hýbou americkou společností. Debatu kandidáti začali problematikou složení Ústavního soudu, dále následovaly okruhy týkající se zdravotnictví a koronaviru, sociálních a rasových nepokojů ve městech, vývoje ekonomiky a integrity voleb. V závěru měli kandidáti prostor přímo oslovit své voliče.

Klíčové momenty

Ústavní soud

K první potyčce mezi kandidáty došlo hned při otázce soudnictví. Trump hájil své rozhodnutí ohledně nominace Amy Coney Barrettové na místo bývalé ústavní soudkyně Ruth Bader Ginsburgové, která nedávno podlehla rakovině.

Biden označil nominaci Barrettové za pokus, jak zrušit Obamacare a zvrátit rozhodnutí v případě Roe vs. Wade, na jehož základě došlo k plošné legalizaci interrupce ve Spojených státech. ,,Osobně proti ní nic nemám. Soudkyně Barrettová se zdá být slušná, ale Zákon o dostupné zdravotní péči vidí jako protiústavní,“ řekl.

Biden a sněmovní demokraté již několikrát varovali, že pokud dojde ke zrušení Obamacare, dojde i ke zrušení jistých finančních benefitů, které čerpají především ženy a osoby trpící chronickými onemocněními. Trump během debaty sice tvrdil, že má již vypracovanou náhradu, na bližší dotaz Wallace ale jasnou odpověď neměl.

Slovní přestřelka

Netrvalo dlouho a debata se zvrhla ve slovní přestřelku, která brzy vyústila v chaos. Prezident Trump neustále přerušoval Bidena, který nebyl schopen dokončit větu, natož myšlenku. Trump nenechal domluvit ani moderátora Wallace, který se marně pokoušel prezidenta několikrát napomenout. ,,Debatujete s ním, ne se mnou, pane,“ podotkl Wallace.

Po necelých 20 minutách tak z obou stran začaly padat urážky, barvitější jazyk použil i Biden. Ten Trumpa označil za sériového lháře a nejhoršího prezidenta v historii Spojených států. Trump se naopak navážel do Bidenova vzdělání a do jeho syna Huntera. Několikrát vyzdvihl jeho působení na Ukrajině, neopomněl ani poukázat na jeho dřívější drogovou závislost.

Biden zachoval dekorum a nenechal se prezidentem výrazně rozhodit, a to i navzdory tomu, že rodina je pro Bidena vzhledem k jeho minulosti citlivým tématem. ,,Tohle není o mojí nebo jeho rodině. Tohle je o vaší rodině,“ řekl přímo do kamery.

Koronavirus

Nejpalčivějším tématem pro drtivou většinu Američanů je koronavirus. Dle průzkumů je to zároveň oblast, kde Trump nejvíce ztrácí, zatímco pro Bidena je to oblast, kde si od voličů prozatím získal nejvíce důvěry. Bývalý viceprezident proto neváhal a situace využil.

Biden se ostře obul do prezidenta za jeho neschopnost epidemii včas podchytit a reagovat. ,,Situace je jaká je, protože on je, jaký je,“ řekl Biden. ,,Nemá plán, nemá nic, přitom věděl, jak závažná situace to je,“ přičemž se odkázal na nedávno uveřejněné nahrávky rozhovoru novináře Woodwarda s Trumpem, kde se prezident přiznal, že pandemii záměrně bagatelizoval.

Trump Bidenova nařčení odmítal. Z více jak 200 000 úmrtí obvinil Čínu a hlavy demokraticky řízených států, naopak vychválil spolupráci jeho administrativy s ostatními guvernéry a starosty, brzké zajištění ventilátorů a ostatních ochranných pomůcek.

K otázce vakcíny Trump potvrdil, že distribuce začne „velmi brzy“. Jeden z předních epidemiologů Anthony Fauci včetně ředitele Center pro kontrolu a prevenci onemocnění přitom ještě nedávno prohlásili, že vakcína nebude dostupná dříve jak příští rok. Prezident však o vývoji vakcíny údajně jedná na přímo s výrobci léků. ,,Bude tu mnohem dříve než za rok,“ řekl.

Rasismus a nepokoje

Za svou několikaletou kariéru v politice si Joe Biden získal přízeň mnoha členů afro-americké komunity. Nejen proto chtěl Biden během debaty dokázat, že by si v době rasových nepokojů počínal lépe. Hovořil tak na příklad o nastolení vzájemného respektu jednoho vůči druhému, to především v rámci policejních složek.

O prezidentovi prohlásil, že je „iniciátorem rasové nenávisti a polarizace ve společnosti“, přičemž poukázal na Trumpem nařízené nasazení federálních složek proti protestujícím za lidská práva.

Situace se však vyostřila, když se Wallace Trumpa zeptal, zda je ochoten odsoudit rasistické skupiny odvolávající se na dominanci bělochů. Trump naznačil, že ano, vzápětí však pouze odvětil: ,,Držte se zpátky a buďte připraveni“. Toto heslo později sdílelo několik příznivců ultrapravicové skupiny Proud Boys na twitteru.

Trump se během diskuze pokusil oslovit voliče na předměstí, které se marně pokouší získat na svou stranu. Nebylo to poprvé, co prohlásil, že Joe Biden svou politikou rozvrátí život v sousedství. Biden, jakožto rodák ze Scrantonu, ovšem nastínil zcela odlišnou realitu dnešního života na předměstí.

,,Já na předměstí vyrůstal. Nežijeme v roce 1950. Rasistické výhružky tady nezaberou. Většina předměstí je v dnešní době zcela integrovaná,“ oponoval výrokům prezidenta. ,,Co místním lidem doopravdy hrozí je Covid a dopady změn klimatu,“ dodal, přičemž poukázal na zvýšenou povodňovou aktivitu a rozsáhlé požáry na západě a středozápadě země.

Kdo z debaty vzešel jako vítěz?

Prezident Trump sice debatu ovládl, rozhodně z ní však nevyšel jako vítěz. Ani jednomu z kandidátů se nepodařilo blíže nastínit body svého programu, diskuze se spíše nesla v duchu urážek, konspirací a neustálého přerušování. Bohužel pro prezidenta se ale nedá hovořit o úspěchu.

Hodinu a půl dlouhá debata tak spíše podtrhla charaktery obou kandidátů a ten výrazný kontrast mezi nimi. Otázkou však zůstává, zda se alespoň jednomu z nich podařilo oslovit některé z řad stále nerozhodnutých voličů. S tím, že přes 71 milionů lístků již bylo rozesláno a více jak 1 milion z nich započteno, se dá ale jen stěží očekávat, že předvolební debaty nějak výrazně promluví do výsledeků voleb.

Joe Biden a Donald Trump se utkají ještě dvakrát. Finální debata se uskuteční 22. října, tedy méně jak dva týdny do dne voleb. Příští týden 7. října prezidentské kandidáty vystřídají kandidáti na viceprezidenta. Poprvé se proti sobě postaví kalifornská senátorka Kamala Harrisová a úřadující viceprezident Mike Pence.