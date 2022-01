Blinken hovořil s východními zeměmi NATO včetně Česka o Ukrajině

Lídři jednali o "destabilizujících vojenských přípravách" u ukrajinských hranic a o nutnosti "jednotného, pohotového a rozhodného postoje NATO v zájmu kolektivní obrany spojenců".

Blinken podle svého ministerstva zdůraznil závazek USA, jež chtějí pokračovat v "blízké spolupráci a koordinaci se všemi transatlantickými spojenci a partnery při práci směřující k deeskalaci". Šéf americké diplomacie rovněž zdůraznil, že se USA zavazují bránit bezpečnost v rámci NATO a ctí pátý článek Severoatlantické smlouvy o NATO, podle nějž útok na jednoho ze členů aliance se považuje za útok na všechny.

Ministři zahraničí podle dostupných informací rovněž vyjádřili solidaritu s Litvou kvůli "ekonomickému nátlaku", jemuž čelí od Číny. Vztahy mezi Litvou a Čínou zhoršilo otevření zastupitelského úřadu Tchaj-wanu v pobaltské zemi.

Kyjev a západní země v posledních týdnech obviňují Rusko, že hromadí v blízkosti Ukrajiny armádní jednotky s více než 100.000 vojáky a chystá se provést invazi. Moskva taková obviňování odmítá a naopak viní Ukrajinu a Spojené státy z destabilizace.

O napjaté situaci kolem Ukrajiny telefonicky hovořil minulý týden prezident USA Joe Biden se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Biden řekl, že rozmisťování ruských jednotek u hranic s Ukrajinou je nepřijatelné a že pokud se situace na východě Ukrajině vyostří, budou Spojené státy a jejich spojenci s velkou rozhodností reagovat. Již dříve však prohlásil, že USA nehodlají vysílat do oblasti vojáky, v případě ruské agrese by uvalily na Putinův režim tvrdé sankce. Putin naopak v telefonátu varoval, že takové sankce by byly "kolosální chybou", která by mohla vést k úplnému zhroucení vzájemných vztahů