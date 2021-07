Bolsonaro hrozí, že neuzná výsledky voleb, když se nezmění systém

"Buď uděláme v Brazílii transparentní volby, nebo nebudeme mít žádné," prohlásil také ve čtvrtek krajně pravicový prezident Bolsonaro před svými příznivci v brazilské metropoli. Podle něj podvody provázely i předchozí prezidentské volby. Bolsonaro tvrdí, že bez manipulací by vyhrál už v prvním kole.

O možných podvodech při příštích volbách Bolsonaro hovoří už několik týdnů. Volební průzkumy ukazují, že by napřesrok nemusel vyhrát. Kdyby se volby hlavy státu konaly teď, byl by výsledek velmi těsný, a dřívější průzkumy dávaly převahu levicovému exprezidentovi Luizi Ináciovi Lulovi da Silva, který stál v čele země od roku 2003 do roku 2010.

Minulý měsíc nejvyšší volební soud vyzval Bolsonara, aby svá tvrzení o podvodech doložil důkazy. Volební soud označuje systém za zcela bezpečný, není totiž napojený na internet a je pravidelně kontrolován proti případnému napadení od hackerů.

Brazílie je jednou z mála zemí, která má zcela elektronický systém voleb. Brazilští voliči od roku 1996 nevhazují papírové lístky do volebních uren, ale na malé obrazovce za plentou naťukají číslo svého kandidáta, nebo strany. Než svůj výběr potvrdí, zobrazí se jim fotografie daného uchazeče o danou funkci. Po skončení hlasování každá elektronická "urna" vytiskne papírovou kopii výsledků pro případnou kontrolu.