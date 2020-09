Trump ztrácí podporu dalšího segmentu voličů. Bidenovi se otevírají dveře

Demokratický kandidát na prezidenta Joe Biden dle nových průzkumů stanice Fox News úspěšně prolomil 50% hranici hned ve třech klíčových státech. Stejně tak jako v průzkumech předchozích vychází Fox z veřejného mínění možných voličů. Pár z nich uvedlo, že o svém favoritovi stále nemá jasno. Volit hodlá 9 z 10 respondentů.

Dotázaní voliči v Nevadě, Pensylvánii i Ohiu se shodují, že Trump neodvádí adekvátní práci hodnou svého úřadu, většina tvrdě kritizuje reakci jeho administrativy na koronavirus a věří, že Biden by se s danou situací vypořádal lépe.

Shoda mezi voliči panuje i v otázce nominace nového soudce na místo Ruth Bader Ginsburgové, která minulý týden podlehla boji s rakovinou. Většina se domnívá, že kandidát na tento post by měl být navržen až další administrativou. Zároveň by preferovali, kdyby nového soudce nominoval právě Biden.

Průzkumy zároveň ukazují, že ve všech třech státech by nyní měl Joe Biden mít podporu více jak 50 % místních voličů. Konkrétně v Nevadě a Pensylvánii by jeho náskok měl být i nad rámec míry chybovosti, kterou si Fox pro své průzkumy vyhrazuje. To ovšem neplatí v Ohiu.

Biden má na své straně především ženy, různé etnické menšiny, voliče pod 35 let, zároveň i voliče na 65 let. Ti se konkrétně za Bidena staví v otázce koronaviru. V rámci administrativních záležitostí se většina z nich rovněž staví za Joe Bidena, v poměru ke koronaviru se však jedná o mnohem menší procento.

V Nevadě se na jeho stranu přiklání většina místní hispánské komunity. Mezi ženami vede zhruba o 15 %, mezi seniory o 8 % a o 36 % u voličů pod 35 let. Biden má i 7% výhodu mezi bělochy bez vysokoškolského vzdělání, kteří tvoří jádro Trumpovy voličské základny.

Bidena zde zároveň podporuje na 93 % demokratů a 9 % republikánů. Trump má na své straně zhruba 87 % republikánů a 4 % mezi demokraty. Místní nestraníci se kloní na stranu bývalého viceprezidenta. V politických otázkách rovněž vítězí Biden. Trump má větší důvěru v případě ekonomiky.

Podobný scénář se odehrává v Pensylvánii. Tu Trump v roce 2016 vyhrál s rozdílem méně než jednoho procenta. 8 % z těch, kteří ho před čtyřmi lety volili, hodlají dle Fox letos podpořit Joe Bidena. Trump zde vede převážně mezi muži o 4 %, dále pak mezi bělochy o 6 % a mezi bělochy bez vysokoškolského vzdělání o 17 %.

Biden má na druhou stranu velmi silnou oporu mezi etnickými minoritami, a to až o 74 %, mezi ženami o 17 % a seniory o 18 %. U místních voličů rovněž vítězí v otázkách koronaviru, soudnictví a trestního práva. Pozitivněji vnímají naopak současného prezidenta při pohledu na ekonomiku. Bidena zde také podporuje 93 % demokratů oproti 84 % republikánů, kteří se vyslovili pro Trumpa.

Mnohem vyrovnanější se ukázali být voliči v Ohiu. Trump má o něco větší podporu mezi muži, konkrétně o 4 %, zatímco Biden si vede lépe mezi ženami o 14 %. Trump má 18% výhodu mezi bělochy bez vysokoškolského vzdělání, Biden naproti tomu 7% výhodu mezi vysokoškolsky vzdělanými.

Uspět by v Ohiu Biden mohl především díky etnickým minoritám, kde si nad současným prezidentem udržuje 74% náskok. Mezi místními bělochy vede Trump o pouhých 7 %. Názory voličů ohledně politiky se ani zde neliší od voličů v Nevadě nebo v Pensylvánii.

Většina se shoduje na tom, že Biden by si lépe poradil s pandemickou situací, zároveň nesouhlasí s Trumpovým záměrem nominovat nového ústavního soudce ještě před volbami. Zhruba o 2 % více dotázaných vkládá důvěru v Joe Bidena s ohledem na trestní právo, 5% výhodu má na své straně Trump v rámci ekonomiky.

Více jak polovina těch, kteří plánují volit pro Donalda Trumpa, hodlá volit prezenčně. V Nevadě je to zhruba 53 %, v Ohiu 59 % a v Pensylvánii 62 % voličů. Naopak většina těch, kteří podporují korespondenční volbu, plánují volit pro Joe Bidena. Konkrétně se jedná o 71 % voličů v Nevadě, 67 % v Ohiu a 79 % v Pensylvánii.