Impeachment: Trump je hrozbou, musí být svržen, soptí demokraté

Šéf Bílého domu je obviněn ze zneužití úřadu a z obstrukcí vůči Kongresu, čehož se měl dopustit pokusem zjednat si podporu Ukrajiny v kampani před listopadovými prezidentskými volbami. Trump však jakékoliv pochybení odmítá.

Trump’s defense team to target Bidens in counterpunch to impeachment charges https://t.co/rskYxp6uXl — The Washington Post (@washingtonpost) January 25, 2020

Od dnešních 16:00 SEČ dostane slovo Trumpova obhajoba, jejímž protiargumentům by měli senátoři naslouchat do úterý. List The New York Times s odvoláním na vedení republikánského senátního klubu napsal, že tato procedura by mohla skončit o den dřív, tedy už v pondělí. V neděli Senát nezasedá.

Republikáni dávají okázale najevo, že impeachment je zbytečný a pro demokraty dávno ztracený. Ve stočlenném Senátu mají 53 mandátů, zatímco demokraté 47. Pro sesazení prezidenta přitom musí hlasovat dvoutřetinová většina horní komory. Blok republikánů je zatím v podpoře Trumpa jednotný a nejeví známky sebemenších ústupků.