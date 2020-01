Pod Trumpem se houpe židle. Senát schválil pravidla projednání impeachmentu

Žalobu, o které horní komora rozhoduje a která by teoreticky mohla vést k odvolání prezidenta z úřadu, vznesla Sněmovna reprezentantů. Trump obvinění ze zneužití funkce a z obstrukcí vůči Kongresu odmítá a očekává se, že Senát ho podpoří.

Úvodní den impeachmentového procesu se protáhl přes půlnoc místního času. Republikánská většina v Senátu přitom blokovala snahy demokratů o předložení dalších důkazů a povolání svědků, a to podle stranického rozdělení v senátních řadách v poměru 53 ku 47 hlasům.

To podle agentury Reuters může představovat signál, že by se proces mohl ubírat směrem příznivým pro Trumpa. Nicméně vůdce republikánské většiny Mitch McConnell mezitím podle BBC ustoupil od plánu urychlit slyšení.

There were good reasons why all 100 senators agreed two decades ago that the Senate should not cross these bridges before we came to them. We will not let the architects of the unfair House process convince the Senate to rewrite our rules just for President Trump. pic.twitter.com/7J1zDlnwI4