Pompeo pohrozil Číně sankcemi, žádá propuštění 53 prodemokratických aktivistů

"Spojené státy míní uvalit sankce a restrikce na každou osobu či instituci, která je zapojená do tohoto útoku na hongkongský lid," uvedl Pompeo. Podle šéfa americké diplomacie vlna zatýkání ukazuje, že čínská komunistická strana "opovrhuje svým vlastním lidem a právním státem".

K propuštění aktivistů vyzvali také zástupci Evropské unie či britský ministr zahraničí Dominic Raab.

The mass arrest of politicians & activists in Hong Kong is a grievous attack on rights and freedoms.



These arrests demonstrate the intended use of the National Security law is to clamp down on dissent and opposing political views.https://t.co/geroW3SENO