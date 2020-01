Právník Stormy Daniels je v cele, kterou obýval Guzmán. Spí pod třemi dekami

Avenattimu soud nepovolil propuštění na kauci a poslal ho do vazby do manhattanské věznice Metropolitan Correctional Center. Čeká tam na proces, ve kterém čelí obvinění, že se pokusil získat miliony dolarů vydíráním společnosti Nike. Právník obvinění odmítá. Očekává se, že soud by mohl začít příští týden.

Obhájci Avenattiho tvrdí, že se na proces může jen obtížně připravovat, protože je držen na samotce a že v cele, kde tráví celý den, je velmi chladno. "Musí spát pod třemi dekami. Není překvapující, že má veliké problémy fungovat," uvádí zástupci v dopise, ve kterém soud žádají o zlepšení podmínek vazby a o přesun z přísně střežené do normální sekce.

Tvrdí také, že během právních návštěv, které jsou v bezkontaktním režimu, si Avenatti může jen složitě procházet dokumenty, neboť je za skleněnou zástěnou bez otvoru, kterým by bylo možné písemnosti prostrčit. Právníci tak musí žádat ostrahu, aby mu dokumenty předala.

Věznice v úterý oznámila, že Avenatti si může v cele ponechat dokumenty k případu. Soudu také káznice sdělila, že přísné podmínky vazby jsou v zájmu Avenattiho bezpečí, neboť jeho případ je ostře sledovaný.

Avenatti se bude zodpovídat také ze dvou dalších kauz, které jsou vedeny nezávisle. V první z nich čelí v Kalifornii obviněním, že o miliony dolarů okradl své klienty, mimo jiné ochrnutého muže, neplatil daně a dopouštěl se daňových podvodů. Druhý případ se týká pornoherečky Stormy Daniels, která svého nyní již bývalého právního zástupce obvinila, že ji připravil o statisíce dolarů za knihu pamětí o jejím vztahu s prezidentem Trumpem. Prezident popírá jakýkoli románek s pornoherečkou, jejíž vlastní jméno je Stephanie Cliffordová.

Na podmínky vazby v manhattanském vězení si stěžoval také Guzmán. Své věznění označil za nekončící psychologické, emoční a mentální mučení, při němž čelil krutému a nelidskému zacházení.