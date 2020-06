Řetězec Walmart čelí kritice za rasismus, kosmetiku pro černochy zamykal

"Výhody pro bělochy se ve Walmartu očividně vztahují i na produkty pro péči o vlasy," uvedla zákaznice na videu, které natočila v obchodě v coloradském Montbellu. "Vzkaz je jasný, nevěříme vám," dodala o přístupu Walmartu k černošským nakupujícím.

O kontroverzním přístupu Walmartu se v minulosti na sociálních sítích diskutovalo pravidelně a řetězec dokonce podle televize CNN čelil žalobě kvůli diskriminaci. Téma se opět stalo aktuální v nynějších dnech, kdy Spojenými státy otřásají demonstrace proti rasové nerovnosti a policejní brutalitě. Protesty, které mnohde přerostly v násilnosti, vyvolala smrt černocha George Floyda, který zemřel při zatýkání bělošským policistou.

Walmart minulý týden přislíbil vyčlenit 100 milionů dolarů (2,4 miliardy korun) na vytvoření střediska rasové rovnosti, které bude napravovat systémový rasismus ve společnosti podporou zdravotnictví a vzdělávání.

