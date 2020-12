Schváleno. Pfizer a BioNTech mají v USA zelenou k mimořádnému použití vakcíny proti covidu

Povolení představuje historický milník v boji s pandemií, která si ve Spojených státech vyžádala více než 294.000 životů. Před USA tutéž vakcínu, u níž se prokázala 95procentní účinnost, schválila Británie, Bahrajn, Kanada, Saúdská Arábie a Mexiko. Očekává se, že její použití brzy schválí i Evropská unie.

FDA sdělila, že vakcína se smí aplikovat lidem starším 16 let. Odhaduje se, že mezi prvními příjemci budou zdravotníci a starší lidé, kteří žijí v pečovatelských domech.

Prezident Donald Trump uvedl, že první očkování začne do 24 hodin. "Vakcínu už jsme začali rozvážet do všech států," ujistil ve videu umístěném na twitteru. Vláda dříve sdělila, že je připravena vakcínu rozvážet ihned poté, co FDA vydá povolení.

"Pandemie asi začala v Číně, ale my ji přímo tady v USA ukončíme," pokračoval šéf Bílého domu a pochválil USA za to, že dokázaly " medicínský zázrak", když vyvinuly bezpečnou a účinnou vakcínu za méně než devět měsíců. Úspěch prezentoval jako zásluhu své vlády.

Podle dřívějších informací listu Washington Post personální šéf Bílého domu Mark Meadows hrozil šéfovi FDA Stephenu Hahnovi, že pokud jeho úřad neschválí očkovací látku Pfizeru do konce pátečního dne, má se Hahn chystat na rezignaci. "Vypusťte ty zatracené vakcíny ven hned teď, doktore Hahne. Přestaňte hrát hry a začněte zachraňovat životy," napsal v pátek na twitteru Trump.

O povolení k nouzovému použití požádala FDA pro svou vakcínu už i americká firma Moderna. Panel odborných poradců bude o této očkovací látce debatovat příští čtvrtek.

Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse se ve Spojených státech nákaza virem SARS-CoV-2 prokázala již u více než 15,8 milionu lidí. S covidem-19 zemřelo více než 294.000 infikovaných.