Spojené státy hlásí první případ nákazy variantou omikron

Tato osoba je plně naočkovaná proti covidu-19, nedostala však posilující dávku. Má jen mírné příznaky. "Věděli jsme, že je to jenom otázka času," řekl Fauci novinářům v Bílém domě.

Spojené státy v souvislosti s šířením varianty omikron zavedly omezení pro cesty z jižní Afriky, kde byla objevena a kde se šíří. Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) navrhuje, aby se celkově zpřísnila pravidla ohledně testování lidí přijíždějících do Spojených států. Nově by se tak cestující bez ohledu na to, zda jsou očkovaní, museli otestovat ještě před odletem. CDC také uvažuje o zavedení povinného testování po příletu. Odborníci ale upozorňují, že takovým opatřením by si Spojené státy jen "koupily čas" k tomu, aby se dozvěděly více o nové variantě a přijaly potřebná opatření.

Kolem varianty omikron stále panuje řada nevyjasněných otázek: zda je nakažlivější než ty předchozí, jaký je po nákaze průběh onemocnění a zda dokáže obejít imunitu získanou očkováním nebo proděláním nemoci. Anthony Fauci uvedl, že více se bude vědět po dalším laboratorním výzkumu za dva až čtyři týdny.

Spojené státy o prvním případu nákazy variantou omikron informovaly den předtím, než prezident Joe Biden představí strategii boje proti pandemii pro letošní zimu. Doposud se snaží mírnit obavy, jaké varianta omikron vzbuzuje. Podle něho jde o důvod ke znepokojení, nikoliv panice.