Spojené státy nebudou mít od 1. září velvyslanectví v Kábulu

Moc v Afghánistánu převzalo hnutí Tálibán, které podle Sullivana v jednáních uvedlo, že i po konci srpna umožní bezpečně vycestovat americkým občanům, lidem s pobytem v USA a také Afgháncům, kteří spolupracovali s koaličními vojsky. Podle ministra zahraničí Antonyho Blinkena čeká v zemi na evakuaci zhruba 300 amerických občanů.

Mluvčí ministerstva zahraničí Ned Price tento týden uvedl, že povstalecké hnutí Tálibán, které má pod kontrolou většinu území Afghánistánu, si přeje, aby v Kábulu zůstala americká diplomatická mise. Americké ministerstvo zahraničí zvažovalo, zda v Kábulu ponechá misi, dodalo ale, že USA vládu Tálibánu neuznají.

Když Tálibán vstoupil do Kábulu, americké ministerstvo zahraničí nechalo velvyslanectví evakuovat a jeho zaměstnance přesunulo na letiště, kde působí několikatisícový americký vojenský kontingent.

V úterý by měli letiště v Kábulu opustit zahraniční vojáci. Američtí představitelé včetně prezidenta Joea Bidena prohlásili, že termín hodlají dodržet. Svou přítomnost by ale mohly USA prodloužit, pokud by to posloužilo evakuaci vlastních občanů. Podle Blinkena v Afghánistánu čeká na evakuaci zhruba 300 amerických občanů, kterým se úřady snaží pomoci dostat se na letiště v Kábulu.

"Uděláme cokoliv, co je v našich silách, abychom tito lidi dostali do bezpečí. Je to ale velice riskantní," řekl dnes stanici ABC Blinken. Neuvedl ale, kolik zbývá k evakuaci Afghánců. Dodal, že celý svět od Tálibánu očekává, že po 31. srpnu umožní vycestovat ze země lidem, kteří spolupracovali se zahraničními institucemi.

Za uplynulý den Spojené státy a spojenci odvezli z Kábulu na 3000 lidí, od poloviny srpna to je celkem 114.000 lidí.

Francouzský prezident Emmanuel Macron v sobotu řekl, že už byly zahájeny rozhovory s Tálibánem o ochraně a evakuaci zranitelných Afghánců po 31. srpnu. Paříž v tomto ohledu spoléhá na pomoc Kataru, který má dobré vztahy s Tálibánem. Podle předchozích informací je Katar také jednou ze zemí, na kterou se Tálibán obrátil se žádostí o technickou pomoc při zajištění provozu kábulského letiště.

Sullivan stanici CBS také řekl, že Spojené státy mohou v Afghánistánu bojovat proti terorismu, aniž by v zemi měli stálou vojenskou přítomnost. Podle něj hlavní teroristické skupiny v zemi nejsou dostatečně silné a zorganizované, aby páchaly atentáty v zahraničí.

V sobotu americké ministerstvo obrany uvedlo, že svým bezpilotním letounem zabilo dva "plánovače" a jednoho dalšího člena teroristické organizace Islámský stát-Chorásán. Tato skupina se přihlásila k sebevražednému atentátu, při němž ve čtvrtek u jedné z bran kábulského letiště přišlo o život nejméně 169 Afghánců a 13 amerických vojáků. Prezident Biden v sobotu uvedl, že útok na tuto organizaci nebyl poslední.