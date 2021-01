Ostře sledované volby: Demokraté mají na dosah většinu v Senátu USA

Podle listu The New York Times (NYT) se její uchazeč Jon Ossoff v průběžných výsledcích ujal vedení o několik tisíc hlasů a s největší pravděpodobností do Senátu zamíří také.

V takovém případě by měli demokraté i republikáni ve 100členném legislativním orgánu po 50 svých zástupcích. Při vyrovnaném poměru hlasů má v Senátu rozhodující slovo jeho předseda, kterým je v americkém systému viceprezident. A tato funkce bude od 20. ledna stejně jako ta prezidentská v rukách Demokratické strany.

Zatím 49. senátorský mandát podle všeho zajistil demokratům 51letý baptistický farář Warnock, který se stává prvním černošským senátorem zvoleným v Georgii. Americká média oznámila jeho vítězství nad republikánskou senátorkou Kelly Loefflerovu v momentě, kdy bylo sečteno přes 95 procent očekávaného počtu hlasů, přičemž Warnock vedl skoro o dva procentní body.

Loefflerová, která během kampaně Warnocka označovala za radikála a marxistu, zatím porážku neuznala. "Tyhle volby vyhrajeme," uvedl její štáb těsně před tím, co ji agentura AP a další média označila za poraženého kandidáta.

Souběžně konané klání, v němž se utkal republikánský senátor David Perdue s demokratem Jonem Ossoffem, nemá dosud jasného vítěze. Ossoff se ovšem nad ránem místního času ujal v průběžných výsledcích vedení, které následně narostlo na 9500 a poté na 12.800 hlasů, neboli 0,3 procentního bodu. Čeká se, že dosud nesečtené hlasy jeho převahu spíše navýší.

Demokratickému kandidátovi se v Georgii souboj o senátorský mandát nepodařilo vyhrát od roku 2000. Ossoff by se ve věku 33 let v případě úspěchu stal nejmladším členem Senátu.