Trump dál šíří nepodložená tvrzení. Biden je prý loutkou lidí "z temných stínů"

Více než hodinový rozhovor s prezidentem odvysílala Fox News v předvečer Trumpovy cesty do města Kenosha ve státě Wisconsin, kde 23. srpna bělošský policista několika výstřely do zad vážně zranil 29letého černocha při zásahu u domácí hádky. Ve městě poté propukly bouřlivé protesty a někteří politici včetně demokratického guvernéra Wisconsinu Tonyho Everse prezidenta od návštěvy odrazovali. Biden zase Trumpa obviňuje z rozdmýchávání násilí a rozdělování společnosti.

Šéf Bílého domu v reakci označil bývalého viceprezidenta za "slabou osobu" a prohlásil, že Biden "nic nekontroluje". Když se jej moderátorka Laura Ingrahamová ptala, kdo "tahá za nitky" kandidáta demokratů, odpověděl: Lidé, o kterých jste nikdy neslyšeli, lidé, kteří jsou v temných stínech. Ingrahamová podotkla, že to zní jako konspirační teorie, načež Trump řekl, že Bidena ovládají "lidé, kteří jsou na ulicích, lidé, kteří kontrolují ulice".

Donald Trump says "people that are in the dark shadows" and "people you haven't heard of" are 'pulling the strings' for Joe Biden pic.twitter.com/tjLpVMSRCO

Prezident toto tvrzení nevysvětlil, stejně jako následný výrok, že na republikánský nominační sjezd minulý týden směřovalo letadlo "zcela naložené gaunery", kteří chtěli napáchat "velké škody". K pokračujícím nepokojům v Portlandu v Oregonu řekl, že za nimi stojí "skupina anarchistů, kteří jsou placeni zvenčí". Ve městě původně protesty vypukly kvůli smrti černocha George Floyda, který zemřel, když se ho policie v Minneapolisu snažila zatknout. Na začátku léta demonstrace slábly, ovšem v červenci jejich intenzita opět narostla po příchodu federálních agentů vyslaných na základě Trumpova příkazu.

Trump se v pondělním rozhovoru v době protestů proti policejní brutalitě označil za "obrovského fanouška" strážců zákona. Na otázku, jak plánuje situaci v USA zklidnit, ale nedal jasnou odpověď.

Policisté v USA jsou podle něj "v obležení", protože občas pod tlakem chybují. "Neustojí to. Střelí toho člověka, střelí toho člověka mnohokrát do zad. Chápete, nemohl jste udělat něco jiného, nemohl jste ho povalit. Víte co, mezitím mohl sahat po zbrani," řekl Trump zřejmě v odkaze na postřelení Jacoba Blakea v Kenoshe. "Přesně jako v golfovém turnaji. Netrefí pat na tři stopy," dodal.

Trump: You know a choker they choke. Shooting a guy in the back many times couldn’t you have done something different... in the meantime he might have been going for a weapon... but they choke just like in a golf tournament they miss a 3 foot putt.... pic.twitter.com/HkzEX9ghZj