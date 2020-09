Trump oznámí kandidátku do nejvyššího soudu v sobotu večer

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americký prezident Donald Trump oznámí jméno své kandidátky do amerického nejvyššího soudu v sobotu večer. Nominantka, kterou musí potvrdit Senát, v němž však mají Trumpovi republikáni většinu, by měla nahradit liberální soudkyni Ruth Baderovou Ginsburgovou, která zemřela v pátek na rakovinu ve věku 87 let. Soudkyní nejvyšší instance byla přes 27 let. S odvoláním na sdělení Bílého domu o tom informovala agentura Reuters.