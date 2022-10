Trump podle zaměstnance nařídil po obdržení obsílky přesun záznamů

Podle listu The Washington Post a televize CNN to agentům Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) řekl zaměstnanec bývalého prezidenta. FBI má podle obou zdrojů také kamerové záznamy, jež přesouvání krabic dokládají.

Svědectví spolu se záběry z bezpečnostních kamer by mohly být dosud nejsilnějšími důkazy, že se bývalý prezident mohl dopouštět maření výkonu spravedlnosti. Zaměstnanec, který pracoval v Trumpově resortu Mar-a-Lagu, spolupracuje s ministerstvem spravedlnosti a podle The Washington Post byl několikrát vyslýchán federálními agenty. Zdroje listu jméno dotyčného poskytnout odmítly.

Svědek nejprve popíral, že by nakládal s citlivými dokumenty nebo krabicemi, ve kterých by se takové dokumenty mohly nacházet. Agenti FBI se na základě dalších důkazů rozhodli svědka vyslechnout znovu. Ten poté svou výpověď změnil a přiznal, že na Trumpovu žádost přesouval krabice, poté co Trumpovi poradci v květnu obdrželi obsílku požadující vydání dokumentů, které exprezident uchovával ve svém sídle na Floridě.

Americké ministerstvo spravedlnosti věc odmítlo komentovat. V rámci ministerstva spravedlnosti a FBI je výpověď svědka přísně střeženým tajemstvím, protože agenti pokračují ve shromažďování důkazů, píše The Washington Post. Zároveň podle něj panují obavy, že by svědek v případě zveřejnění svého jména mohl čelit vyhrožování se strany Trumpových příznivců.

Trumpův mluvčí Taylor Budowich odmítl odpovědět na detailní otázky ohledně článku The Washington Post. V prohlášení přitom uvedl, že administrativa nynějšího prezidenta Joea Bidena používá orgány činné v trestním řízení jako zbraň "a vykonstruovala dokumentový hoax v zoufalé snaze udržet si politickou moc". "Každému jinému prezidentovi byl poskytnut čas a úcta, pokud jde o správu dokumentů, protože prezident má konečnou pravomoc kategorizovat záznamy a určovat, jaké materiály by měly být utajovány," dodal.

FBI provedla 8. srpna soudem schválenou prohlídku v Trumpově sídle Mar-a-Lago a zabavila více než 11.000 dokumentů, včetně asi 100 označených jako tajné.

Od chvíle, kdy se v srpnu objevily zprávy o vyšetřování Trumpova nakládání s dokumenty, exprezident docílil jmenování nezávislého odborníka, který má materiály zabavené FBI prozkoumat, a požádal nejvyšší soud, aby zasáhl do sporu o to, které dokumenty by měly spadat do přezkumu.

Vyšetřování Trumpova nakládání s utajovanými dokumenty je jedním z několika pokračujících vyšetřování a právních případů, kterým exprezident čelí v době, kdy zvažuje, zda bude v roce 2024 znovu kandidovat na prezidenta.

Newyorská generální prokurátorka Letitia Jamesová v září podala na Trumpa a jeho tři dospělé děti žalobu v souvislosti s podvody, kterých se podle ní dopustili při podnikání.

Trumpova firma The Trump Organization má od 24. října stanout před soudem v New Yorku kvůli obvinění z daňových podvodů.