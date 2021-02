Trump se podněcování ke vzpouře nedopustil, rozhodl Senát

Pro Trumpovo odsouzení hlasovalo i sedm republikánů, což je v procesu impeachmentu nejvíce. Za poslední rok je to podruhé, co Trump ústavní žalobu přestál a byl osvobozen. Loni v únoru to bylo v souvislosti s údajným zneužitím funkce a mařením spravedlnosti se snahou přimět ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ke kroku politicky výhodnému pro Trumpa.

Demokraté podali ústavní žalobu na Trumpa kvůli jeho roli při násilnostech v Kongresu, na který v lednu zaútočil dav Trumpových stoupenců. Ten den zákonodárci měli na programu potvrzení výsledků listopadových prezidentských voleb, v nichž zvítězil demokrat Joe Biden. V souvislosti s výtržnostmi v Kapitolu zemřelo pět lidí.

Demokraté se během nyní ukončeného procesu snažili dokázat, že Trump svými výroky o údajně zfalšovaných volbách a nutnosti tvrdě bojovat za jeho vítězství své stoupence vybízel k násilí. Pomocí impeachmentu mu chtěli zabránit v tom, aby se o prezidentský úřad mohl v roce 2024 ucházet znovu.