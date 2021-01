Trump se poprvé od nepokojů v Kapitolu sešel s Pencem

"Jsou odhodláni pokračovat v práci pro tuto zemi až do konce svého mandátu," uvedl nejmenovaný vládní představitel. Prezident a viceprezident "zopakovali, že ti, kdo porušili zákon a vpadli do Kapitolu, nezastupují hnutí Amerika na prvním místě, které podporuje 75 milionů Američanů", dodal tento zdroj s odkazem na 74,2 milionu hlasů, které Trump obdržel v listopadových prezidentských volbách, jež vyhrál jeho demokratický soupeř Joe Biden.

Pence byl po čtyři roky věrným Trumpovým spojencem, v posledních době však mezi oběma muži rostlo napětí. Prezident totiž na Pence naléhal, aby jako šéf Senátu Kongresu USA zablokoval oficiální potvrzení Bidenovy výhry kongresovými komorami. Experti poukazovali na to, že takový krok by byl protiústavní, a Pence krátce před začátkem středečního jednání Kongresu oznámil, že do procesu zasahovat nebude. Trumpa jeho postoj podle zdrojů z Bílého domu velmi rozčílil.

Zasedání obou komor zákonodárného sboru následně narušili Trumpovi příznivci, kteří v reakci na prezidentova slova o volebních podvodech, pro něž nepředložil patřičné důkazy, vtrhli do sídla Kongresu a ničili a kradli tamní vybavení. Při střetech zemřelo pět lidí, desítky jich utrpěly zranění. Podle AFP někteří výtržníci vyzývali k oběšení Pence, jehož tajná služba po dobu nepokojů ukryla na blíže neurčeném místě i s jeho rodinou. Trump ještě ve chvíli, kdy bylo sídlo Kongresu pod útokem, napsal na twitteru, že Pencovi "chybí kuráž".

Republikánský prezident čelí od nepokojů velkému tlaku nejen od demokratů, aby odstoupil z funkce, protože podle svých kritiků demonstranty vybídl k násilnostem štvavou rétorikou.

Sněmovna reprezentantů ovládaná demokraty plánuje na dnešek hlasování o rezoluci, která vyzve Pence k tomu, aby Trumpa odvolal na základě 25. dodatku. Ten umožňuje viceprezidentovi s podporou většiny členů vlády odvolat šéfa Bílého domu v případě, že hlava státu není schopna vykonávat svou práci, ale sama neodstoupí. V širší interpretaci se podle médií tato pasáž dá použít také v situaci, kdy se prezident chová nebezpečným způsobem.

Rezoluce má dát Penceovi 24 hodin na to, aby zareagoval. Usnesení kongresové komory však není pro viceprezidenta závazné a jedná se tak o čistě symbolický krok, poznamenává agentura AP. Pence se podle rezoluce se vší pravděpodobností nezařídí, a to nejen kvůli tomu, že pro podobný krok klesá podpora rovněž mezi Trumpovými ministry.

Demokraté se po vypršení lhůty chystají na Trumpa podat ústavní žalobu (impeachement) za "podněcování vzpoury". O Trumpově vině by pak rozhodoval Senát, vedení sněmovny však již dříve naznačilo, že horní komoře zašle žalobu k projednání zřejmě až s několikaměsíčním zpožděním, aby měl demokrat Joe Biden možnost uvést do chodu svou administrativu. Uznání Trumpovy viny až po odchodu z funkce by přitom nemuselo být symbolickým gestem, neboť Senát by mohl republikánovi zamezit v případné kandidatuře na prezidenta v roce 2024.