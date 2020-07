Trump ujistil, že volby odkládat nechce. Nadále zpochybňuje korespondenční hlasování

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek večer řekl, že letošní prezidentské volby odkládat nechce, ale nadále má obavy, že by problémy mohly způsobit miliony korespondenčních hlasů. Uvedl to několik hodin poté, co se poprvé zmínil o možnosti odložit listopadové prezidentské volby, jejichž datum je zakotveno v zákoně.