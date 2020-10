Trump v nemocnici. Patří do rizikové skupiny, covid-19 by u něj mohl mít těžký průběh

Mnoho oficiálních informací o jeho zdravotním stavu není k dispozici, šéf Bílého domu ovšem dostal první dávku přípravku remdesivir a také experimentální lék vyvinutý firmou Regeneron. Podle všeho je i nadále v čele Spojených států.

Pozitivní test na koronavirus SARS-CoV-2 měl Trump ve čtvrtek večer a do vojenské nemocnice Waltera Reeda byl vrtulníkem převezen o necelých 24 hodin později. Podle agentury AP má Trump na místě apartmá vybavené tak, aby mohl dál vykonávat prezidentskou funkci.

Lékaři Trumpovi doporučili několikadenní hospitalizaci. Prezident ve videu zveřejněném na twitteru označoval přesun do nemocnice za krok s cílem "zajistit, aby věci dopadly dobře". "Myslím, že je mi velmi dobře," dodala 74letá hlava státu.

Podle zdrojů amerických médií měl Trump v pátek zvýšenou teplotu, ucpaný nos a kašlal. Pravděpodobnost těžkého průběhu covidu-19 u něj zvyšuje hned několik faktorů, kromě vysokého věku je to i nadváha.

Prezidentův lékař Sean Conley v pátečním prohlášení uvedl, že Trump v nemocnici zahájil léčbu remdesivirem. Ještě před hospitalizací mu byla podána kombinace uměle vytvořených protilátek od Regeneronu, u níž se prokázaly dobré výsledky v klinických studiích u menšího počtu pacientů.

Směrem k prezidentovi nadále proudí vzkazy od amerických i zahraničních politiků včetně jeho předchůdců v Bílém domě Baracka Obamy a Billa Clintona. Kandidátka demokratické strany na viceprezidentský post Kamala Harrisová v pátek uvedla, že se modlí za Trumpovo rychlé uzdravení. "Nemám pochyb o tom, že se mu to podaří, že se velmi dobře zotaví," řekl v dnešním televizním rozhovoru britský premiér Boris Johnson, který sám nemoc prodělal.

Pokud by Trumpovi zdravotní stav neumožňoval pokračovat ve výkonu funkce, může jeho povinnosti dočasně převzít viceprezident Mike Pence. Ten už v pátek místo hlavy státu vedl telefonické jednání s guvernéry amerických států, napsal deník The New York Times.

Zprávy o Trumpově pozitivním testu na koronavirus a jeho následné hospitalizaci otřásají Spojenými státy jen několik týdnů před vyvrcholením prezidentské volby. Šéf Bílého domu je nucen pozastavit vystoupení v rámci předvolební kampaně, zatímco si jeho hlavní soupeř Joe Biden udržuje náskok v průzkumech preferencí. Epidemie covidu-19, s níž je už v USA spojováno přes 208.000 úmrtí, se zároveň vrací do centra pozornosti, a to poté, co se ji Trump snažil prezentovat jako takřka uzavřenou kapitolu.