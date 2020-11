Trump žádá přepočtení těsných výsledků ve Wisconsinu, vede tam Biden

Každý kandidát při takto těsném výsledku může o přepočítání požádat. Ve Wisconsinu už sečetli 97 procent hlasů. "Jsou zprávy o nepoctivých případech v několika wisconsinských okresech, což vyvolává vážné pochybnosti o platnosti výsledku. Čísla dávají prezidentovi právo na přepočítání a my o to okamžitě požádáme," řekl Stepien.

Jak napsala agentura Reuters, podle odborníků jsou podvody v amerických volbách velmi vzácné.

Pro vítězství v prezidentských volbách v USA musí kandidát získat nejméně 270 volitelů. Biden jich má prozatím podle agentury AP 238, Trump 213. Sčítání ale v několika klíčových státech s velkým počtem volitelů pokračuje.

Trump se už brzo ráno prohlásil za vítěze, zatímco Biden řekl, že on k vítězství míří. Vůdce senátní většiny a Trumpův spojenec Mitch McConnell prezidentova slova o vítězství zmírnil, když později prohlásil, že to ještě chvíli potrvá, než sčítání hlasů skončí. "To, že řeknete, že jste vyhrál, je něco jiného než dokončit sčítání," řekl.

McConnellovi ale naopak nevadí Trumpův výrok, že napadne výsledek v klíčových státech. "To by vás nemělo šokovat, že tam budou mít obě strany právníky. Spory rozhodnou soudy. Tak to v této zemi děláme," řekl McConnell novinářům.