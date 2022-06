USA dodají Ukrajině pokročilejší raketové systémy, slíbil Biden

V článku zveřejněném na webu deníku The New York Times (NYT) to uvedl americký prezident Joe Biden. Prezident zároveň zdůraznil, že USA nepodporují Ukrajinu v tom, aby prováděla útoky na cíle vně svých hranic. Nejmenovaný představitel Bidenovy administrativy vzápětí podle zahraničních agentur upřesnil, že Spojené státy pošlou Ukrajině raketomety HIMARS.

Šéf Bílého domu podtrhl, že USA nechtějí konflikt mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem, přestože se hodlají nadále podílet na posilování východního křídla NATO. Spojené státy také nebudou usilovat o svržení ruského prezidenta Vladimira Putina, který na konci února rozpoutal válku na Ukrajině.

Už v pondělí Biden řekl, že USA neposkytnou Ukrajině žádné raketové systémy, které by jí umožnily provést útoky na ruském území. Jakýkoli zbraňový systém ale může dosáhnout do Ruska, pokud je umístěn dostatečně blízko u hranic, podotkla agentura AP.

Salvové raketomety HIMARS, které Washington dodá Kyjevu, mají dosah asi 80 kilometrů, řekl podle agentury AFP novinářům nejmenovaný činitel z Bílého domu. Nepůjde tedy o systémy s velmi dlouhým dosahem, které mají USA rovněž k dispozici.