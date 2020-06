Vědci se postavili Trumpovi. Ví, proč se koronavirus v USA tak masivně šíří

Robert Redfield, americký virolog, který je v současné době ředitelem CDC řekl, že financování v oblasti veřejného zdraví bylo dlouhodobě podfinancováno a vyžaduje naléhavé investice. „Děláme to nejlepší, co v boji s covid-19 můžeme dělat, ale realita je taková, že tento národ byl sražen na kolena,“ řekl Redfield ve Washingtonu.

Ředitel apeloval na zvyšování investic do veřejného zdraví, převážně do klíčových faktorů jako je analýza dat, pracovní síly a bezpečnost. „Pravděpodobně utratíme 7 miliard dolarů kvůli jednomu malému viru,“ prohlásil Redfield.

Na zasedání ve Washingtonu Anthony Fauci, odborník na infekční choroby v USA, vyvracel tvrzení amerického prezidenta Trumpa ohledně snižování počtu testování. Podle Trumpa to hází špatné světlo na USA a mělo by být sníženo. Fauci o slovech Trumpa prohlásil, že byly řečeny pouze „jako žert“ a dodal, že podle jeho vědomí nikdo nebyl vyzván, aby bylo testování zpomaleno. „To je fakt, ve skutečnosti budeme v testování pokračovat,“ řekl Fauci.

Fauci hovořil o znepokojivém nárustu pozitivních případů převážně na Floridě, v Texasu nebo Arizoně. „Příštích pár týdnů bude rozhodujících,“ vyjádřil obavy Fauci, které se neslučovali s Trumpovým názorem ve snižování testování, přestože podle Guardian bylo nejméně osm zaměstnanců Trumpovy administrativy pozitivně testováno.

„Nejsem dítě,“ komentoval Trump prohlášení tiskového tajemníka, který označil Trumpův výrok za legraci. Fauci na zasedání kongresu hovořil i o vakcíně, která by podle jeho slov měla být k dispozici začátkem nebo koncem roku 2021.

Na zasedání kongresu vyvstala i otázka možné eskalace případů covid-19 společně s chřipkovou sezónou v podzimních měsících, která by mohla zatížit zdravotní systém celého USA. „Pokud bude současně probíhat aktivita covid-19 a chřipky, mohlo by to představovat obrovskou zátěž pro zdravotní systém jako je obsazenost nemocničních lůžek, ochranných prostředků, testování i na bezpečnost zdravotnického personálu,“ uvádí prohlášení.