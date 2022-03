USA odložily test balistické rakety, nechtějí v době napětí dráždit Moskvu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Spojené státy odložily plánovaný test své mezikontinentální rakety. Po uvedení ruských jaderných sil do stavu pohotovosti nechtějí, aby si Moskva zkoušku balistické střely "špatně vyložila". Informoval o tom deník The Financial Times.