USA umožní od listopadu vstup i turistům s vakcínou schválenou WHO

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Spojené státy umožní od 8. listopadu vstup na své území i turistům, kteří jsou naočkovaní proti covidu-19 vakcínou, kterou neschválily americké úřady. Preparát ale musí mít registraci u Světové zdravotnické organizace (WHO), uvedl dnes deník The New York Times s odkazem na Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).