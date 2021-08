USA ve čtvrtek evakuovaly z Kábulu 3000 lidí, mohou přepravit až 9000 lidí denně

Podle mluvčího amerického ministerstva obrany Johna Kirbyho americké letectvo může odvézt z Kábulu 5000 až 9000 lidí denně. Podle něj pro naplnění této kapacity chybí lidé vhodní k evakuaci. Mluvčí ministerstva zahraničí Ned Price uvedl, že ve čtvrtek bylo k evakuaci prověřeno na 6000 lidí, kteří čekají na odjezd z Kábulu.

Přístup k letišti ztěžují mimo jiné kontrolní místa, která zřídilo radikální hnutí Tálibán v okolí letiště, a chaos u letiště, kam se snaží dostat stovky Afghánců, kteří ale nemají doklady pro vycestování ze země.

Ve čtvrtek americké letectvo uskutečnilo z Kábulu 16 letů. Evakuovalo zhruba 350 amerických občanů. Zbytek evakuovaných představovali rodinní příslušníci Američanů, Afghánci, kteří spolupracovali s USA, a také obyvatelé ze skupin, které jsou mimořádně ohrožené násilím ze strany Tálibánu.

Podle agentury AP není jasné, kolik lidí zbývá k evakuaci. Podle dřívějších odhadů ministerstva zahraničí v zemi bylo až 15.000 Američanů a jejich rodinných příslušníků. Někteří z nich ale odjeli ze země po vlastní ose. Není jisté, zda se stávajícím tempem podaří do 31. srpna odvézt z Afghánistánu všechny americké občany a Afghánce, kterým americké úřady chtějí umožnit vystěhování. Do konce srpna by američtí vojáci měli opustit zemi. Americký prezident Joe Biden ve středu prohlásil, že USA nenechají na holičkách žádného svého občana, a to i za cenu, že američtí vojáci zůstanou v Kábulu i po 31. srpnu.

Podle agentury AP se také posílil americký vojenský kontingent, který působí v afghánském hlavním městě. Na letišti je v současnosti přes 5000 vojáků, Biden schválil vyslání až 6000 příslušníků armády.