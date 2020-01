Ústavní právo ohroženo? Do ulic Richmondu vyrazily tisíce zastánců zbraní

Podle policejního mluvčího nikdo nebyl zraněn a zadržena byla jen jedna žena, která si i přes upozornění policie odmítla sundat šátek, který jí zakrýval tvář. Informovala o tom agentura Reuters.

Důvodem demonstrace aktivistů hájících právo nosit zbraně je rozhodnutí místního demokraty ovládaného zákonodárného sboru. Ten odsouhlasil několik opatření k omezení nákupu zbraní. Podle tří dosud schválených právních předpisů je povolen nákup jen jedné krátké střelné zbraně měsíčně, vyžadovány jsou prověrky minulosti kupujícího při koupi jakékoli střelné zbraně a místní správy mohou vydat zákaz nosit zbraně do parků a veřejných budov.

Demokraté v tomto americkém státě tradičně se hlásícím ke zbraním získali většinu v obou komorách zákonodárného sboru v loňských listopadových volbách. Poté, co se letos ujali funkcí, začali se zbraňovými omezeními, což zastánce volného přístupu ke zbraním rozhněvalo.

Tisíce demonstrantů, mezi kterými byli většinou běloši a muži, se v centru města shromáždily navzdory chladnému počasí. Mnoho protestujících bylo v maskáčovém oblečení a někteří mávali vlajkami se vzkazy vyjadřujícími podporu prezidentu Donaldu Trumpovi, popsala agentura AP. "Jestliže nezastavíme to, co se tady děje, rozšíří se to i do dalších států," uvedla jedna z účastnic protestu Teri Horneová, která na protest dorazila z Texasu ozbrojena revolverem značky Smith & Wesson a ještě pistolí.

Trump příznivce zbraní již v sobotu podpořil, kdy na twitteru napsal, že druhý ústavní dodatek, který Američanům právo na držení zbraní garantuje, je ve Virginii v ohrožení. "Tohle se stane, když budete volit demokraty. Vezmou vám zbraně," uvedl Trump. Dnes svou podporu zopakoval. "Nikdy nedopustím, aby druhý dodatek přestal být chráněný, ani trochu!" napsal americký prezident na twitteru.

Your 2nd Amendment is under very serious attack in the Great Commonwealth of Virginia. That’s what happens when you vote for Democrats, they will take your guns away. Republicans will win Virginia in 2020. Thank you Dems!