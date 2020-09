Volby USA: Trump a Biden se utkají v první debatě, oba vyostřují rétoriku

Rozprava bude rozdělena do šesti čtvrthodinových bloků. Podle organizátorů se témata mohou měnit operativně, hovořit se však bude například o minulých úspěších obou politiků či o stavu ekonomiky a plánech na její zotavení po koronavirové krizi.

Trump s Bidenem se utkají tváří tvář poprvé během velmi vypjaté kampaně, kterou oba uchazeči vedou na pozadí pandemie covidu-19, s níž je v USA spojováno již přes 200.000 úmrtí a která uvrhla americkou ekonomiku do vážné krize.

Výbušným tématem debaty bude kromě pandemie také snaha prezidenta o co nejrychlejší obsazení křesla soudce Nejvyššího soudu, které se uvolnilo po úmrtí liberální soudkyně Ruth Baderové Ginsburgové. Vlivný soud, který může rozhodovat případné spory o výsledek listopadových prezidentských voleb, chtějí republikáni doplnit urychleně a posílit přitom převahu jeho konzervativního křídla. Trump už na volné místo nominoval konzervativní soudkyni Amy Coneyovou Barrettovou.

Moderátorem úterního večera bude Chris Wallace, novinář televize Fox News, která se názorově kloní k republikánům. Wallace však v minulosti vedl s Trumpem poměrně konfrontační rozhovory a po moderování jedné z prezidentských debat před čtyřmi lety si vysloužil chválu většiny amerických médií z obou stran politického spektra.

Trump před několika týdny prohlásil, že se na debatu nijak zvlášť nepřipravuje a že jeho nejlepší průpravou je jeho každodenní činnost v prezidentském úřadu. "Byl jsem všude možně a koukám se na něj (Bidena), jak sedí doma a pomyslím si: 'Možná to dělám špatně'," řekl Trump s odkazem na bývalého viceprezidenta, který vzhledem k pandemii značnou část své kampaně na jaře a v létě vedl ze svého domácího studia ve státu Delaware.

Demokratický kandidát k debatě s Trumpem řekl, že se na ni těší, protože ho konečně bude moci "dohnat k odpovědnosti". "Vím, jak si poradit se surovci," řekl Biden. "Doufám, že se jím nenechám nalákat do potyčky. Bude to těžké, protože předvídám, že bude křičet," dodal.

O víkendu Biden prohlásil, že v debatě očekává od Trumpa "osobní útoky a lži", a jeho styl přirovnal k Josephu Goebbelsovi, šéfovi nacistické propagandy Adolfa Hitlera. "Je trochu jako Goebbels. Když říkáte lži dost dlouho, pořád je opakujete, opakujete, opakujete, stane se to všeobecně přijímaným," uvedl Biden v sobotu.

Trump v neděli na twitteru napsal, že bude požadovat, aby se Biden před, či po debatě podrobil testu na drogy, protože Bidenova vystoupení v debatách jsou podle Trumpa "nevyrovnaná".

I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy???