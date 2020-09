Začíná všeobecná rozprava VS OSN, kvůli koronaviru poprvé virtuálně

Hlavním tématem letošního VS bude společný boj proti šíření koronaviru, diskutovat se však bude i o již "tradičních" tématech, kterými je například jaderné odzbrojení, práva žen a menšin či ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj.

Ulice New Yorku v okolí sídla OSN budou letos v září neobvykle ztichlé, protože se v nich nebudou pohybovat diplomatické delegace ze 193 členských států organizace, jež se pravidelně sjíždějí každé září k týdenní debatě na půdě Valného shromáždění. Představitelé jednotlivých států neosloví mezinárodní společenství osobně z pódia s charakteristickým pozadím ze zeleného mramoru, ale zašlou sekretariátu předem nahrané 15minutové video, které se bude promítat v hlavním sále a rovněž vysílat na internetu. Podle předsedy VS OSN Volkana Bozkira díky změnám formátu letos při všeobecné rozpravě vystoupí více hlav států než kdykoliv předtím.

2) “BM’nin 75. Yıldönümünü Anma Toplantısı” nda, Liderler, Bakanlar ve ülke temsilcileri, BM’nin 75 yılda başardıklarını, karşılaştığı sorunları ve önümüzdeki dönemde BMyi daha etkin hale getirmenin yollarını ele alacak. (UN Web TV canlı yayını için: https://t.co/xOUgMvjftJ) — Volkan BOZKIR (@volkan_bozkir) September 20, 2020

I přes fyzickou nepřítomnost delegátů bude orgán nadále přijímat doporučující rezoluce. Hlasování bude vzhledem k okolnostem probíhat novým způsobem, a to takzvanou tichou procedurou. Předseda VS OSN zašle delegacím návrhy rezolucí, a pokud k nim žádná ze zemí nezašle do 72 hodin připomínku, bude dokument považován za schválený.

Hlavním tématem většiny vystoupení bude podle očekávání současná pandemie: celosvětově dnes počet infikovaných překročil 31 milionů a počet mrtvých s covidem-19 se blíží k jednomu milionu. Diskuse v rámci všeobecné rozpravy by mělo završit setkání státníků ke koronaviru pořádané Světovou zdravotnickou organizací (WHO), které je plánováno na 30. září.

Samotná rozprava bude trvat od 22. do 26. září a zakončena bude 29. září. Jako první podle zvyklosti promluví Brazílie, jež tak bude mít možnost nastolit některá z témat setkání. Druhé vystoupení přísluší Spojeným státům jako hostitelské zemi. Americký prezident Donald Trump již oznámil, že svůj projev pronese z Bílého domu ve Washingtonu, do nedalekého New Yorku se tedy nevypraví. Hned v úterý zazní v New Yorku rovněž slova premiéra ČR Andreje Babiše.

První den jednání by podle předběžného harmonogramu měli svoje poselství přednést také turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, čínský prezident Si Ťin-pching, ruská hlava státu Vladimir Putin, íránský prezident Hasan Rúhání či francouzský prezident Emmanuel Macron.

Kromě všeobecné rozpravy se během zasedání VS OSN bude konat rovněž summit o biodiverzitě plánovaný na 30. září. Uskuteční se rovněž dvě setkání na vysoké úrovni, a to ke 25. výročí Čtvrté světové konference o ženách a k připomenutí mezinárodního dne za úplné jaderné odzbrojení, který připadá na sobotu.