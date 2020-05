Čína v rámci WHO protestovala proti podpoře Tchaj-wanu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zástupce Číny při Světové zdravotnické organizaci (WHO) odsoudil Spojené státy a další země za to, že na dnes končícím výročním shromáždění WHO podpořily Tchaj-wan. Peking tento ostrovní stát považuje za součást svého území, a upírá mu proto výsady připadající suverénním státům.