Čínské úřady kvůli koronaviru nařídily zavřít všechny obchody v šanghajské obchodní čtvrti

— Autor: ČTK

Čínské úřady dnes kvůli šíření koronaviru nařídily zavřít všechny supermarkety a obchody v šanghajské obchodní čtvrti Ťin-kan. Obyvatelé musejí zůstat doma nejméně do úterý, informovala agentura Reuters. Od neděle do úterý se bude v této části Šanghaje provádět testování na covid-19. Všechna povolení vycházet z domovů vydaná do této doby proto byla pozastavena. Úřady nové nařízení nijak nezdůvodnily.