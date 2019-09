Statisíce studentů a aktivistů v ulicích. Začala další vlna protestů Fridays for Future

Převážně mladí účastníci protestních akcí chtějí přimět světové vůdce, kteří se příští týden sejdou v New Yorku na klimatickém summitu, aby přijali naléhavá opatření s cílem zabránit celosvětové ekologické katastrofě, napsala agentura Reuters.

Big thank you to all of the young people who are leading the way on the #climatestrikes today. You are inspirational!



Everyone everywhere needs to get down to their nearest strike#Brighton and #above - lets make our #FridaysForFuture climate strike today look like Sydney’s 👇 pic.twitter.com/olDI8Vv1VQ