Hongkong připomíná bojovou zónu, kvůli protestům zatčeno už 1556 osob

Dnes byl provoz metra a příměstských vlaků v Hongkongu opět plně obnoven. Správkyně Hongkongu Carrie Lamová slíbila, že tento týden ve čtvrtek zahájí s nespokojenými občany dialog.

Podle Reuters se ale dají i v příštích dnech v Hongkongu očekávat protestní akce. Na tento týden totiž připadá také páté výročí začátku takzvané deštníkové revoluce, jejímž cílem bylo prosadit v Hongkongu plně svobodné volby. Toho se nakonec aktivisté nedomohli.

Od roku 1997, kdy Británie předala Hongkong Číně, je toto území spravováno podle principu jedna země, dva systémy, což mu zaručuje demokratické zřízení a autonomní výsady. Kritici ale tvrdí, že Peking tyto svobody postupně omezuje.

Nynější demonstrace v Hongkongu začaly původně na protest proti návrhu zákona o vydávání osob podezřelých ze spáchání trestného činu do pevninské Číny, jehož schvalování propekingská správkyně Hongkongu Lamová nakonec slíbila stáhnout. Protesty ale pokračují a jejich účastníci požadují vyšetření údajných násilností ze strany policie při demonstracích, propuštění zadržených a obecnější demokratické reformy, včetně svobodné volby správce Hongkongu.

V sobotu se chtějí demonstranti sejít u takzvaných Lennonových zdí v centrální finanční čtvrti Hongkongu, odkud se vydají do dalších oblastí. Na Lennonovy zdi v posledních měsících lidé lepí pestrobarevné lístečky se vzkazy, v nichž vyjadřují podporu demonstrantům a nesouhlas s místní vládou. Jejich inspirací se stala barevně pomalovaná Lennonova zeď v Praze, která byla předrevolučním symbolem svobody v Česku.

Earlier tonight, Grandpa Chan was pepper sprayed and subdued while surrounded by a large group of police



Grandpa Chan is a 73 year-old #HongKong-er who is a prominent activist in #AntiELAB movement. He is frequently seen at frontline protecting young protestors#PoliceBrutality pic.twitter.com/fA9AWufIlA