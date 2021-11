Japonsko se dnes přiřadilo k zemím, které zaznamenaly výskyt varianty omikron

Nová varianta koronaviru omikron, která byla identifikována minulý týden v Jihoafrické republice, vykazuje mnoho mutací, jež podle vědců mohou mít za následek snadnější přenos infekce. Světová zdravotnická organizace (WHO) v pondělí uvedla, že se omikron pravděpodobně začne šířit v mezinárodním měřítku a představuje "velmi vysoké" riziko.

Omikron v uplynulých dnech registrovala řada zemí, včetně Česka, a mnoho států kvůli ní zpřísnilo podmínky vstupu. V Japonsku byl omikron dnes potvrzen u muže, který měl v neděli při příletu do země pozitivní test na koronavirus. Je v nemocnici a úřady znají jeho nejbližší kontakty.

Japonsko se ode dneška rozhodlo přistoupit k úplnému zákazu vstupu cizinců. Kvůli šíření omikronu opět zpřísňuje režim na hranicích asi tři týdny poté, co se otevřelo podnikatelům, zahraničním studentům a stážistům v technických oborech. Občané Japonska a cizinci s povolením k pobytu budou muset po příletu do země do čtrnáctidenní karantény.