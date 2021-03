Thajsko zatím nebude očkovat vakcínou od firmy AstraZeneca

Thajské úřady odklad vakcinace zdůvodnily zprávami o závažných případech krevních sraženin, které se objevily u několika naočkovaných lidí v Evropě, ačkoli spojitost mezi vakcínami a tvorbou sraženin nebyla prokázána. Pozastavení očkování vakcínou od firmy AstraZeneca ve čtvrtek ohlásily Dánsko, Norsko a Island. Thajsko je podle agentury Reuters první mimoevropskou zemí, která toto rozhodnutí přijala.

"AstraZeneca je dobrá vakcína, ale vzhledem k tomu, co se stalo... by ministerstvo zdravotnictví chtělo krátkodobě odložit užívání této vakcíny," uvedl stálý tajemník ministerstva veřejného zdraví Kiattipchum Wongdžit. Thajsko si může odklad očkování dovolit, protože se mu díky karanténním opatřením a kontrole hranic do značné míry podařilo dostat druhou vlnu epidemie covidu-19 pod kontrolu, dodal Wongdžit.

Thajsko, které má téměř 70 milionů obyvatel, zaznamenalo od začátku epidemie více než 26.500 nákaz koronavirem a 85 úmrtí. Denně nyní přibývá méně než stovka případů.

Dánsko, Norsko a Island i přes přerušení očkování vakcínou od společnosti AstraZeneca uvedly, že zatím nejsou důkazy o spojitosti mezi vakcinací a tvorbou krevních sraženin a že postupují pouze preventivně. Preparátu se následně zastala Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), jež prohlásila, že přínosy látky převyšují případná rizika. Británie, Kanada či Austrálie uvedly, že vakcínu považují za bezpečnou a budou s ní nadále očkovat. Pozastavit očkování se nechystá ani český Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Thajská očkovací kampaň silně závisí na vakcínách, které vyvinula firma AstraZeneca ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou. Od června by je mohla vyrábět místní společnost vlastněná thajským králem; vakcíny, které měl dostat dnes premiér a členové jeho kabinetu, byly z dovozu. Celkem si Thajsko pro své obyvatele zarezervovalo 61 milionů dávek vakcíny od firmy AstraZeneca. Od minulého týdne se v Thajsku očkuje také čínskou vakcínou Sinovac.