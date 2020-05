U Karáčí se zřítil airbus a narazil do domů, na palubě bylo 107 pasažérů

Agentura Reuters s odkazem rovněž na PIA uvádí, že pasažérů bylo 99. Na prvních záběrech z místa je patrný kouř stoupající ze zastavěné oblasti.

Na místo vyjely sanitky a záchranáři a armáda poslala jednotku rychlého nasazení. Na záběrech odvysílaných televizí Geo bylo vidět poblíž místa neštěstí mnoho lidí. Sanitky si mezi nimi musely klestit cestu.

Armáda vyslala také vrtulník k odhadu škod a potřebného zásahu záchranářů. Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo mimořádnou situaci v několika karáčských nemocnicích.

