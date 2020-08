V Hongkongu byl zatčen mediální magnát Jimmy Lai, otevřeně kritizoval autoritářskou Čínu

Policie uvedla, že na základě bezpečnostního zákona zadržela celkem sedm lidí a operace stále probíhá. Podle listu South China Morning Post se očekává zatčení deseti lidí. Agentura Reuters označuje zatčení Jimmyho Laie za jednu z klíčových chvil v zátahu Pekingu proti demokratické opozici.

Nový bezpečnostní zákon, který po schválení stálým výborem čínského parlamentu začal platit v Hongkongu 30. června, definuje čtyři trestné činy, jimiž jsou separatistické, podvratné a teroristické aktivity a spolupráce s cizími silami s cílem ohrozit národní bezpečnost. Občané Hongkongu zatčení na základě nového čínského bezpečnostního zákona mohou být souzeni také v pevninské Číně.

Podle kritiků je nový čínský bezpečnostní zákon porušením zásady "jedna země, dva systémy", k jejímuž dodržování na 50 let se Čína zavázala, když správu nad Hongkongem přebírala od Británie. Princip garantuje místním obyvatelům řadu svobod, včetně nezávislého soudnictví.

"Jimmy Lai byl zatčen, tentokrát pro spolupráci s cizími silami," napsal na twitteru Mark Simon z vedení mediální společnosti Next Media, kterou Lai založil.

Jimmy Lai is being arrested for collusion with foreign powers at this time.